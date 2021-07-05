據悉，正在緊鑼密鼓研究央行數位貨幣（CBDC）可行性的日本央行，打算2022下半年時，祭出更為清楚的規範與輪廓。

為了不落後民間創新科技，日央行於4月時開始進行CBDC第一階段實驗，同時，也希望2022年能進入下個階段。

根據了解，日本政府屆時可能不會對CBDC發行做出任何決定，但一定會揭露更多細節。同時，也將考驗日本央行與民間企業，是否產生排擠或相互干預現象。

大勢所趨下，零售商現有各式各樣的線上支付方式，不僅與傳統銀行搶飯碗，也影響到日本金融業地位。不過，若日本央行把商業銀行當成中介機構，從事開立以及兌換數位貨幣錢包等服務時，發球權可再回到銀行手中。同時，日本央行一旦決定發行CBDC，清算系統也將會有重大變化。

正在研究跨境支付應用的中國大陸，對CBDC一事非常積極，迫使日本央行不得不加快研議速度。因為，人民幣若先在數位化取得便利位置，受到全球遊客喜愛或成為貿易活動主要清算方式，日圓與人民幣之間匯價關係可能發生變化，將有可能影響日圓在避險貨幣的國際地位。

CBDC，是法定貨幣數位化，與市面上虛擬比特幣等不一樣，因為央行是CBDC發行單位，且會控管數量。所以，CBDC與實體貨幣一樣都會保持穩定性，不太會有信用或流動性方面風險。

同時，金融機構跨行清算可利用CBDC外，一般民眾也可使用。目前，日本央行是全球7家主要勾勒CBDC核心輪廓央行之一。