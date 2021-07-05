今年4月，1輛白色自小客行經凱旋三路段擦撞輕軌，遭網友狠酸「車頭這麼大一台也可以這樣給它貓下去，真是服了你了。」（高市捷運公司提供／石秀華高雄傳真）

高市交通局先在凱旋路段沿線6處路口增設「號誌連動可變標誌」，提醒用路人當心有輕軌經過。（高市交通局提供／石秀華高雄傳真）

高雄輕軌大南環接近凱旋路段，今年上半年連續發生6件汽機車擦撞輕軌意外！其中1件還遭網友揶揄「車頭這麼大一台也可以這樣給它貓下去，真是服了U」；高市交通局為防止輕軌遭撞意外，砸百萬經費，4月先在凱旋路段新增6處「號誌連動可變標誌」，提醒用路人轉彎要依綠燈指示小心慢行，由於未再發生意外，6月又擴裝至鼓山路段，盼用路人「麥擱撞了」。

今年3月25日下午4時許，65歲婦人騎車搭載丈夫，在凱旋路由南往北方向欲右轉四維二路時，疑不熟悉燈號，見綠燈直接右轉撞上輕軌，所幸僅老翁受輕傷；4月7日晚間9時許，1輛白色自小客行經凱旋三路、二聖路口時，擦撞輕軌車身，民眾目擊拍照PO網，還揶揄「車頭這麼大一台也可以這樣給它貓下去，真是服了你了。」

根據交通局統計，輕軌大南環接近凱旋路段今年連續發生6起汽機車擦撞意外，交通局分析，6起碰撞事故原因多為用路人對直行箭頭綠燈認識不足，在直行箭頭綠燈時違規右轉，因而和輕軌發生碰撞。

為避免汽機車和行進間的輕軌發生交通意外，交通局今年4月下旬砸下約120萬經費，先在凱旋路段沿線6處路口增設「號誌連動可變標誌」，配合直行箭頭綠燈提醒用路人禁止左右轉，以加強民眾識別，避免車輛與輕軌發生碰撞，加裝新標誌後，未再發生擦撞輕軌意外，交通局今再將連動標誌擴裝至鼓山路段。

交通局表示，鼓山路段不同於凱旋路緊鄰輕軌軌道，沿線路口距軌道間仍有儲車空間，但考量鼓山路車輛左右轉的距離短，遇輕軌路口紅燈時，須立即反應煞停，用路人有可能疏忽未注意號誌燈號，因此在鼓山路段沿線的五福四路至北斗街的路口各加裝5面號誌連動可變標誌，並配合顯示「右轉當心輕軌」警示字樣，提醒用路人轉彎依燈號指示行駛。