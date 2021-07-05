立委林昶佐2日痛批台北市長柯文哲篩檢太慢，遭到環南市場自治會會長林勝東當場反嗆洗臉，雖在臉書道歉，但爭議似乎尚未平息。228事件受難者家屬，也是二二八國家紀念館首任館長廖繼斌3日在臉書痛批，林昶佐自豪曾擔任二二八基金會董事，15次董事會議僅出席過1次，再度引發外界關注。國民黨革實院長、台北市議員羅智強今(5日)在臉書說，實在太扯，認為林是標準的「佔著位子不做事」。

廖繼斌3日臉書po文指出，「林昶佐在第6屆2年任期、15次的董事會中，竟然只出席了第6次董事會，其他14次全部請假缺席，沒錯，就只出席了1次」、「請你從今以後不要再提228三個字好嗎？你每提一次，我們遺族心中就多淌血一次」。

羅智強5日在臉書談論此事時說，「以為靠著民進黨側翼就可以無往不利的林昶佐，最近被看破手腳，批評柯文哲被市場自治會長洗臉，還被二二八事件的受難者家屬踢爆，他靠著『二二八基金會董事』的title競選，結果十五次董事會，只有出席一次，根本就不關心，15次董事會只去1次」。

對於此爆料，羅智強認為，「為了自己選舉，去要一個董事的缺，結果連會也不去開，這樣子消費二二八，連遺難者家屬都看不下去，可想見也是忍很久了，時間是一面照妖鏡，有些人掌握權力前滿口理想，一但上位，沉淪的比誰都快」。

然而，關於廖繼斌臉書的貼文，截至今中午12時止，林昶佐尚未在臉書做出相關回應。