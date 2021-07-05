被民進黨視為頭號軍師的新境界文教基金會執行長邱義仁昨接受前總統陳水扁專訪，針對台獨議題，邱義仁直言，黨的目標理想要保留，但要宣布獨立必須考慮國際形勢，此時並不適當。對此，媒體人王尚智認為，邱義仁顯然是看遍近來這一批新的掌權世代，在最近操弄所有中美、兩岸的敏感關係時，動輒越發顯明的一種「台獨的契機、台獨的實現」的錯誤想像。

王尚智今（5日）在臉書發文表示，老一輩的媒體人如他等人，都會特別注意邱義仁這次的談話，邱義仁此次應阿扁之邀上節目，當初身居最高權力的「主從二人」，如今雖稱不上似古代的「新亭對泣」，但至少也已經是「愛河岸邊嗑瓜子」了。

以目前民進黨政治生態，王尚智觀察，邱義仁雖說還在總統蔡英文的尊重與聽取之列，但蔡英文當選執政的這六年多以來，邱義仁早已不在總統府、國安體系的決策圈子內了。即使在之前民進黨大敗的「地方大選」、蔡英文的「連任選舉」，一向被視為民進黨內最擅長且出名的「選舉操盤」，邱義仁也幾乎已經完全離開位子，或者應該說是「說不上話」。

王尚智直言，蔡英文的權力圈與決策層，終究也已經「新人換舊人」的各自輾轉成形，雖說其中並沒有功力水平能與邱義仁能夠相提並論的傢伙，但這些年輕晚輩終究「自視甚高」且「自恃甚高」，基本上除了蔡英文之外，也沒有人會願意再多聽邱義仁幾句了。

對於邱義仁與阿扁聊到民進黨關於「台獨」的現實與底線，王尚智認為，毋寧是邱與阿扁那一個世代、那一輩的意識與認定。王尚智回憶，陳水扁當政時期，雖也因為選舉需求，不免操弄了幾次「台、美、中」多角敏感關係，以危機感去圈撈基本盤的選票，但在那個阿扁與邱義仁主導國安、兩岸、外交的當時，「不讓台灣面臨戰爭危機」始終還是毫無懸念的共同默契。說來前總統李登輝也是如此，舉凡有最基本的「歷史感、歷史觀」的政治人物，都會明白「兩岸戰爭」是絕對不該、也不能靠近的最後禁忌。

王尚智指出，邱義仁這次指出「美國不會同意台獨」，顯然是看遍近來這一批新的掌權世代，在最近操弄所有中美、兩岸的敏感關係時，動輒越發顯明的一種「台獨的契機、台獨的實現」的錯誤想像。

如今的美國對於大陸的敵對，王尚智強調，儼然是一種全面的、狂暴的圈圍，影響所及，不只是台灣的一切被拿來利用，軍購被利用、軍演被利用，甚至疫苗採購也都會被美國利用，而在蔡英文的決策團隊裡，竟然「主流意識」是某種沾沾自喜的，以為是某一個可以利用來「實現台獨」的最佳機會。王尚智感嘆，邱義仁在阿扁訪問中所說「台獨無從實現」的劃定或者提醒，最終實在是其能給、能做的一小股「蝴蝶效應」而已。