北榮專責病房行動視訊會診。（北榮提供）

台北榮總將遠距會診模式，擴大應用於防疫專責病房，協助醫護人員與隔離區內病人診療與跨團隊互動。醫務企管部李偉強主任表示，過去護理師協助家屬提供病人關懷時，僅能利用手機視訊，然而許多老人家視力不好或聽力退化，且手機螢幕較小，關懷效果並不理想。遠距行動醫療推車，因螢幕大且操作簡單，除了臨床照護之應用外，最重要的是能給予隔離中的病人親情的支持，藉由遠距會診模式，病人家屬可從家中，同時與醫護人員與病人進行三方視訊對話，一同討論病情，既可避免感染風險，即時表達對病人的關心，不因疫情造成隔閡，更能拉近彼此的距離，是防疫專責病房的好幫手。

81歲染疫住院病危的張伯伯，因情緒不佳出現輕生的行為，護理師發現後立即啟動跨團隊照護。由社工師運用遠距行動醫療推車進行視訊關懷，在20分鐘訪談後，張伯伯才娓娓道出心中掛念染疫也被隔離的妻子。社工師立即給予同理支持，持續引導以正向積極的態度面對病情。張伯伯深受鼓勵，表示會堅強努力的活下去，期待能與家人再度團聚。

9個月大的小明因被家人傳染不幸染疫，媽媽需共同照顧也不幸確診。住院期間，兒科醫師藉由遠距行動醫療推車，觀察小朋友的活動力及臨床表現，兒科護理師在病房內接受醫師指示，共同協助評估小明的症狀及活動力。醫護人員及病人都表示，行動醫療車看得很清楚，病人也能清楚的跟醫療人員溝通，比起只用電話會談只聽到聲音，更有溫度也更安心！

李偉強主任指出，醫護人員可利用遠距行動醫療推車，在護理站內「面對面」與隔離中的病人進行視訊問診、解釋病情與說明未來治療方向，病人亦能在大螢幕上看到醫護人員，真正能感受到有人關心，透過即時視診及與病人互動討論，有效提升照護品質，更減少醫護人員穿脫隔離衣的時間與防護裝備的耗損，無形中提高了防疫效能。

台北榮總、板橋榮民之家與研華科技，自今(110)起透過遠距行動醫療推車，讓榮家住民不必外出就可與台北榮總醫師進行線上會診對談，此亦為退輔會自109年起推動「金字塔計畫」的一環，提升高齡長者就醫品質，成效卓著。5月中旬COVID-19疫情急遽升溫之後，為降低醫護同仁穿脫防護衣及頻繁進出病房所產生之照護風險，研華科技與研華文教基金會，與台北榮總合作捐贈四套遠距行動醫療推車及平板電腦，成為防疫專責病房的好幫手。