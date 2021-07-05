大展證券（6020）5日公布自結6月業績，單月稅前盈餘1億876萬元及稅後盈餘1億169萬元，單月每股稅前盈餘0.43元及每股稅後盈餘0.40元。

大展證券累計上半年稅前盈餘4億6568萬元，累計稅後盈餘4億2142萬元，上半年每股稅前盈餘為1.85元，上半年稅後盈餘（EPS）為1.67元