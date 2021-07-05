大展證券上半年EPS為1.67元 11:502021/07/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大展證券（6020）5日公布自結6月業績，單月稅前盈餘1億876萬元及稅後盈餘1億169萬元，單月每股稅前盈餘0.43元及每股稅後盈餘0.40元。 大展證券累計上半年稅前盈餘4億6568萬元，累計稅後盈餘4億2142萬元，上半年每股稅前盈餘為1.85元，上半年稅後盈餘（EPS）為1.67元 《金融股》京城銀H1獲利倍增 每股賺3.87元創同期高 《資訊服務》聚碩6月營收月增22％ 獲AWS解決方案供應商資格 #大展證 #上半年 #EPS #單月 #稅前盈餘 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》年營收拚增4成 聯發科著手投入WiFi 7 10:182021/07/05 財經 喬福5日股東會通過每股配發現金股利0.5元 11:392021/07/05 財經 儒鴻新天價 大摩高唱888 10:402021/07/05 財經 《電腦設備》西勝6月營收降至1.95億元 Q3旺季拚轉盈 10:012021/07/05 財經 下游要求降價聲浪大 面板第三季漲幅 續收斂 04:102021/07/05 財經要聞 外銷旺 6月出口連12紅可期 04:102021/07/05 金融．稅務 宇峻推新作 H2強攻海外 04:102021/07/05 產業．科技 陸近千檔新基金 蓄勢待發 04:102021/07/05 全球財經 高雄輕軌今年上半年連6撞 交通局砸百萬新增標誌盼麥擱撞了 11:442021/07/05 寶島 《半導體》精測Q2營收季增近3成 H2成長動能看旺 08:022021/07/05 財經 《台北股市》盤中焦點股：威剛、東和鋼鐵、聚鼎、智原、大聯大、康普 10:182021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 這3檔下一波多頭爆點浮現 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 長榮跌破200元、萬海失守300元 航運全員跳水逃命？專家這樣說 - 財經 長榮挑戰五哥 萬海追趕陽明 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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