特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）一直以來都被認為是狗狗幣漲跌的重要指標，曾經只要馬斯克在推特上發布與狗狗幣有關的文章就能刺激價格上漲，讓狗狗幣一度躋身市值前10大的虛擬貨幣，然而近日虛擬貨幣價格不穩，即使馬斯克發文都無法刺激狗狗幣反彈。

今年以來，狗狗幣漲勢相當驚人，半年來上漲超過250倍，然而近期受到大陸全面封殺虛擬貨幣、各國加強監管機制等影響下，虛擬貨幣價格走跌，狗狗幣受到重創，從5月約0.74美元的高點，崩盤至6月底的0.16美元，短短1個月大跌逾78%，目前則回彈在0.24美元左右。

綜合外媒報導，上周太空旅遊公司維珍銀河創辦人Richard Branson宣布將在本月中搭乘自家公司的火箭進行太空旅行，馬斯克在Richard Branson的貼文中留言表示，「我可以用狗狗幣支付嗎？」原本預期狗狗幣能在馬斯克的擁護下上漲，沒想到反而下跌1.04%，引起熱烈討論。

不具名的分析師表示，「狗狗幣的瘋狂很難持久，在散户的熱烈追捧後，價格終究還是要回歸理性，目前狗狗幣的市值已接近800億美元，每年將增發50億枚的虛幣，若要維持目前的價格，每年需要幾十億的資金流入，這是難以達成的目標，因此即使有名人加持，如果沒有實際資金的流入，很難維持現在的市值。」

事實上，先前就有分析師認為狗狗幣的興起與縝密的行銷手法有關，虛擬貨幣投資公司BlockTower Capital合夥人Mike Bucella也說：「狗狗幣背後並沒有開發團隊，對於借貸、支付等規範存有漏洞，劇烈的漲幅比較像受到縝密的行銷策略所帶動。」