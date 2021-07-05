吳氏家族今日上午熱心捐贈大甲警分局及大甲李綜合醫院愛心餐盒250份。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲區日南吳老先生日前病逝，由於他生前一直秉持「取之於社會，回饋於社會」理念，其後輩深受影響，因此吳氏家族決定將對吳老先生思念回饋於地方，5日上午熱心捐贈大甲警分局及大甲李綜合醫院愛心餐盒250份，由大甲警分局長李建興代表接受捐贈並致贈感謝狀。

吳老先生高齡83歲，年事已高，上個月因身體不適至大甲區李綜合醫院加護病房接受治療，但仍敵不過病魔，於日前辭世。吳氏家族今日上午熱心捐贈大甲警分局及大甲李綜合醫院愛心餐盒250份。

其子吳國安表示，萬分感謝醫療團隊在父親住院期間的照護，更感謝日南派出所員警們熱心幫忙及關懷老父親，建立深厚警民關係，現在疫情嚴峻，醫護警消真的很辛苦，希望能貢獻一己心力，為戰守防疫前線的醫護警務人員加油打氣！

另外疫情警戒期間，許多資源較缺乏的弱勢族群苦無足夠的民生用品及餐食補給，吳氏家族決定再擴大愛心，購買油、米等民生物資，發送給大甲區幸福里獨居老人及低收入戶家庭，持續為社會注入暖流。

大甲警分局分局長李建興指出，特別感謝吳氏家族愛心善舉，大力提振員警士氣及鼓勵，同時再次籲請市民務必配合各項防疫措施，避免出入人多擁擠等高風險場域，外出一定全程配戴口罩、停止室內5人以上，室外10人以上之群聚活動，大家共同齊心讓疫情退散。

大甲李綜合醫院執行長朱子斌表示，感謝吳氏家族頂著烈日親自將愛心餐盒交付醫護同仁手中。