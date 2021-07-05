新北市41間創客社群學校教師聯手發揮創意，調整課程。（新北市教育局提供）

各學校因疫情停課，為了打造有趣的線上課程，新北市41間創客社群學校教師聯手發揮創意，調整課程，其中積穗國小首創國小端線上人工智慧教學課程、成福國小結合在地文化及民俗風情設計門神課程，金山高中結合遠端動手實作創客作品，發揮創意實作精神，讓創客和科技連結。

教育局指出，為了達到用創客教育培育創意人才的目標，新北市已建置全國最多12所自造教育中心，並設置41所創客社群學校推動創客課程及營隊，學校每年辦理創客季活動，提供各式教育資源，希望鼓勵學童動手做發揮創意，設計作品，成為具創造力的人才。

其中，積穗國小突破傳統操課方式，安排同步與非同步的課程，讓學童隨時線上學習，老師也可共同備課或共享教學資源，像是線上3D捏塑課程，學生可以體驗製作電影與動畫角色的3D模型繪製，並使用程式撰寫PAIA 線上迷宮自走車課程。

積穗國小老師也設計初code.org學習人工智慧的課程，結合海洋生態議題，運用簡單的實作介面，讓學童清楚了解的人工智慧運作流程、實際運用在海洋救援生態專案的狀況。

成福國小則是以「民俗風情-門神文化」設計創客實作課程，讓學童了解臺灣的廟宇建築、木雕文化，並實際示範如何木雕，讓學童利用厚紙板、保麗龍等生活物品，將門神作品立體化；參與課程的學生林錦祥表示，線上課程的學習模式很新鮮，相當有趣，是一種全新的體驗。

另外，金山高中也發揮巧思使用google meet轉換實作課程，推出線上直播動手做IQ Light、雷射金屬彩雕設計課程，邀請國三生設計畢業紀念鑰匙圈，老師示範不後，透過遠端桌面服務，讓學生登入學校打標機電腦執行金屬鑰匙圈打標，老師則在遠端機器旁協助，最後與學生用google meet分享作品，成功讓學生遠距完成畢業小禮物。

教育局長張明文表示，動手實作課程轉為線上教學有很多限制和挑戰，但是新北創客社群老師結合「創意、整合、自學、實作」及學科知識，解決教學上問題，設計創意線上教學，讓創客與科技連結使學習不中斷。