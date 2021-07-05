英國金融時報報導，大陸互聯網企業字節跳動為在首次公開發行（IPO）之前擴大營收來源，正向中國以外的網站和應用出售旗下影音應用軟體TikTok所採用的人工智能（AI）科技，讓這些國外應用公司可參與利用TikTok的演算法。

報導稱，字節跳動6月成立的一個新部門BytePlus，其客戶已遍布全球，包括美國。根據其網站，初期客戶包括美國時尚應用Goat、新加坡旅遊預訂網站WeGo、印尼線上購物初創企業Chilibeli等。TikTok也是其客戶。

BytePlus為企業提供利用TikTok的一些成功演算法秘訣，包括通過向用戶推薦其認為他們會喜歡的視頻來保持用戶滾動的算法。他們可以使用這項技術為客戶提供個性化的應用程序和服務。據稱，其提供的其他軟體包括文本和語音的自動翻譯、實時視訊效果以及一套數據分析和管理工具。

據悉，字節跳動的新部門已在其主要所在地新加坡、倫敦、香港等地，先後從軟和IBM等企業招聘技術員工。