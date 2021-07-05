被動元件中的保護元件因車用概念濃厚，三大保護元件廠興勤（2428）、聚鼎（6224）、富致（6642）今年均有大幅度擴產計畫，是被動元件族群中擴產行動最為整齊的次族群，伴隨下半年車用市場回溫，保護元件族群發威，興勤股價超越華新科（2492），被動元件股后一度易主。

興勤今年第一季已經繳出亮麗成績單，儘管終端需求在手機方面傳出雜音，但因車用需求持續暢旺，興勤的訂單能見度延長至年底，目前稼動率還是處於滿載狀態，在盤面以車用概念為主流的氣氛下，今日股價雖然沒有亮燈，但盤中最高一度達215.5元，超越MLCC廠華新科（2492）

而富致、聚鼎今年也有大幅度擴產計畫，富致因應擴產，辦理600萬股現金增資，預計7月底送件申請，10月收款，富致的訂單能見度目前已達年底，公司也啟動應變計畫，將在7月、10月導入新設備，法人估計，富致下半年有望挑戰單月營收新高紀錄。

聚鼎則自5月開始併入TCLAD事業，致營收大幅成長，而公司醞釀已久的三端保險絲（CLM）將自第三季開始放量生產，加上美系大客戶自第三季開始啟動拉貨潮，法人預估，聚鼎第三季營運可望逐月成長，挑戰單月營收新高的機會濃厚。

今日早盤以聚鼎率先亮燈漲停，富致接棒，保護元件龍頭興勤未見亮燈，但是漲幅達8％以上，盤中登上被動元件股后。