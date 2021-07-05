半導體個股領軍，台股站上17900點創新高！全球股市擺脫新冠肺炎疫情陰霾，隨著各國加速施打疫苗，美國股市持續驚驚漲創高走勢，已連7周收紅的台股今天也延續上星期創新高氣勢，多頭轉由委屈已久的電子股掌軍符，在台積電(2330)及聯電(2303)轉強下，半導體及產業前景亮眼的二極體、車用導線架廠及績優電子股紛紛強勢攻高，茂矽(2342)、朋程(8255)、德微(3675)、台半(5425)、界霖(5285)、康普(4739)、美琪瑪(4721)、景碩(3189)、矽瑪(3511)盤中股價強攻漲停板。

近期利多頻傳的航運股因萬海(2615)5月獲利比4月還差，股價連番大漲獲利卻衰退，引發市場質疑，萬海股價重挫，帶衰航運類股，新興(2605)、陽明(2609)等盤中股價走跌，在電子股一夫當關、搭配油電氣類股走高帶動下，台股指數開高走高，盤中大漲200點，站上17900點，再創台股歷史新高，截至11點40分為止，加權股價指數約17889.56點，上漲179.41點，成交量約4417.61億元，OTC指數為216.54點，上漲2.86點，成交量約669.94億元。

今天盤中上市各類股以油電氣類股表現最佳，上漲5.09%，其次是電腦通路類股及鋼鐵類股，分別上漲3.73%及2.86%，表現較差者為運輸類股、百貨類股及玻璃類股，其中運輸類股下跌2.97%，百貨類股下跌2.08%，玻璃類股下跌1.46%；上櫃部分，表現最佳化工類股，上漲5.17%，表現最差為航運類股，下跌5.38%。

就技術面來看，上周台股指數持續攻高走勢，終場加權股價指數以17710.15點作收，累計一周上漲207.16點，漲幅約1.18%，周K連7紅，日均量為5646.2億元；OTC收盤指數為213.68點，累計一周上漲1.28點，漲幅為0.06%，周K連7紅，日均量約838.41億元。今天台股在台積電轉強領軍半導體強攻下，指數開高走高，盤中大漲200點，站上17900點，再創台股指數新高；台股指數連續7周上漲，今天持續開高走高，盤中指數再創歷史新高，目前台股短中長期技術面均呈現多頭，高檔已無壓力區，唯一變數是國際股市何時修正，以及漲多的航運、鋼鐵類股大幅拉回時，電子或其他類股能否接棒，不過從近日來看，航運、鋼鐵資金已逐漸轉向電子，在電子順利接棒下，不預設台股高點。

分析師表示，隨著歐美疫苗積極施打、疫情已有所趨緩，加上基建計畫達成協議，有助經濟加速復甦，激勵美股續創新高；台灣亦因確診人數大降，疫情利空淡化，且時序進入第3季電子及傳產旺季，經濟基本面展望續佳，台股後勢不看淡。

由於7月12日解封有望，且股東會、法說會陸續登場，各廠商可望因旺季來臨釋出正面訊息，利多行情可期，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、紡織及金融等族群。

瑞昱(2379)為全球網通晶片大廠，2020年以公司營收排名為全球第九大IC設計廠；今年第2季營收動能續增，今年下半年訂單未見趨緩，半導體供不應求態勢持續存在，能反映成本上升，年度獲利可望再上修；聯華(1229)公司配息穩定，現金配發率約在 55%到75%，而集團獲利最大來源為轉投資聯華氣體，今年第1季獲利貢獻新高，由於兩岸電子業持續擴充產能，氣體用量增加，子公司前景正向看待；兩家公司均可逢低買進。