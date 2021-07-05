知名客家料理老師邱春連利用吉安鄉當季盛產蔬菜如龍鬚菜等，製作成麵條，在進而做成涼麵，推出夏季清爽「無油煙料理」。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉長游淑貞（左）在6集的教學影片中也穿上圍裙，化身知名客家料理老師邱春連（右）的得意小助手，加入做菜行列。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

上菜啦！防疫期間，在家開火烹調次數大幅提升，吉安鄉公所推出「廚藝尋客味」系列教學影片，由鄉內料理職人運用在地農產品，燒出一道道既不失傳統又富含創意的客家料理，讓民眾能從中找到做菜的靈感與動力。

吉安鄉客家人口佔總人口的4分之1，過去隨著日本人招西部客家人在當地種植菸草、開墾農田後，便保留許多舊時客家傳統文化與美食。由於疫情影響，宅家自煮機會提升，民眾也會上網搜尋製作料理的相關影片，豐富餐桌上的菜色。

吉安鄉公所有鑑於此，邀請知名客家料理老師邱春連，將傳統的客家風味菜，結合創意與在地當令食材，推出共6集的「廚藝尋客味」系列教學影片，介紹30多道葷素客家風味料理，並用國語及客語解釋每道菜的製作過程，教學料理外，亦能推廣客家美食文化。

由於台灣客家菜多源於東江菜系，屬粵菜的一支，早年客家人生活刻苦，為快速補充身體所耗的鈉與熱量，所以食物較重油脂且偏鹹，因此發展出印象中客家菜多「鹹、香、肥」，不過現代人講究健康飲食，邱春連也為此設計一套夏季清爽「無油煙料理」。

她說，疫情期間宅在家，運動機會減少許多，相信這段日子不少民眾量體重十分有感，因此利用當季盛產蔬菜瓜果類，製作出各種少鹽、少油，無負擔採健康取向的料理，如將龍鬚菜等蔬果製作的麵條做成涼麵，或是香芋炊飯、黃豆紫米飯、豆腐乳蒸肉、蔥油雞等。

吉安鄉長游淑貞在6集的教學影片中也穿上圍裙，化身邱春連的得意小助手，加入做菜行列，藉機學習客語和廚藝，她表示，無油煙料理教學皆運用當季盛產蔬菜瓜果類，連結吉安在地農產業，如吉安四寶「米、韭、芋、龍鬚菜」入菜，好吃又健康，而這些客家菜，簡單易學，大家在家中，亦能用廚藝與創意找回客家好味道及家人健康的防疫新生活。