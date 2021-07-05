台灣工黨創辦人謝正一涉嫌自2014年起違法為大陸的華僑大學、暨南大學，招攬2、300名台生赴陸唸書，居間收取每人人民幣500元或新台幣2500元的「報名費」以及完成學業的「佣金」，台北地檢署5日依違反《兩岸人民關係條例》起訴謝和員工共3人。

檢調調查，謝2003年創立台灣工黨，去年曾推薦候選人參選立委，未向監察院申報政治獻金專戶，即收受獻金7萬元，北檢先前已依違反《政治獻金法》起訴謝，該案正由台北地院審理中。

檢調獲報，指謝在2014年與大陸泉州的華僑大學、廣州的暨南大學簽訂協議書等文件，由謝在台成立的「中華兩岸事務交流協會」、「台灣推廣教育學會」招收台生，謝並指示高雄辦公室黃姓主任舉辦招生說明會，台生只要提供成績單、報名表，每人只需匯款人民幣500元或新台幣2500元，幾乎可免經甄試即進入大陸大學就讀。

但謝男等人未經教育部核准，即在台辦理為大陸地區教育機構招攬台生，已經違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，依法可處1年以下徒刑、拘役或科或併科100萬元以下罰金。檢調去年約談謝男等人到案。

據指出，謝坦承，已陸續介紹至少2、300名學生赴陸讀書，強調台灣社會有這個需求，很多人想去大陸唸書，但是教育部遲遲不公布相關辦法，北檢今起訴謝男及員工共3人。