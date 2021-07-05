車用晶片持續拉緊報，福特六和營銷服務處蘇嘉明今日表示，晶片短缺問題至少要到第三季底、第四季初才能解決，以目前車商手中的接單來估，國內消費者下訂新車都得有等3～6個月的心理準備，車廠也就是晶片來多少量、賣多少車。

福特今日正式推出The All-New Ford Kuga 21.5年式「X」共五款車型，由於Kuga是中型SUV銷售一軍地位，正值三級警戒期間，買氣也成為風向球，福特為了拉抬買氣，特別祭出舊換新91.9萬元起的防疫早鳥價，藉此測試市場買氣。

蘇嘉明表示，全台三級警戒實施後，來店客掉了很多，隨著近日疫情受到控制，中南部展場人流有慢慢回來，有回到6成以上，一開始進廠保養只有原本5、6成，現在回到8成，相信隨著疫情緩解，加上疫苗若能施打普及，買氣就會回穩。

蘇嘉明表示，現階段最大問題仍是晶片，原本預估第3季能解決，但看來要等到第三季末、第四季初才會回復正常，且因為市場買氣還是在，導致銷售量很難預估，因為只能用手中既有晶片來算賣多少車，晶片有多少，做多少車就是賣多少。

蘇嘉明表示，在晶片短缺狀況下，購車要有「等」的心理準備，尤其是市場上本來就很夯的熱銷車，很多消費者「買的時候都說可以等，簽單後就每天催車」，但車廠也只能輪著生產，這月可能Kuga、下月可能Focus，平均就是等2～3個月。

對於車價後勢，蘇嘉明認為，在油耗改善、原物料漲價、環保法規加嚴的三大趨勢推進下，「百萬名車」將成為過去式，過去用很低的入門價吸引客人上門，然後發現所有配備都要加錢的作法也會調整，其實不只福特，各品牌價格都會往上走。