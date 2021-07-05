疫情嚴峻之時，仍有民眾耐不住無聊，未戴口罩群聚大玩象棋麻將，遭警方當場查獲！苓雅分局福德二路派出所昨（4）日下午14時許接獲通報，建軍路一處透天厝有多名陌生臉孔出入，且屋內不時傳來陣陣洗麻將聲，疑似群聚賭博，引起附近居民注意。

李姓婦人筆錄做一半突八王爺上身起乩，待神明退駕後，她向警方表示，今（5）日稍早八王爺就一再警告她不可出門，但她不聽勸，還外出聚賭，才會遭天罰。（影／苓雅分局提供）

警方抵達後兵分兩路，由所長率隊從正門進屋，另數名員警在後門守候，防止賭客逃逸。警方進入屋內時，便聽見鮮明的洗麻將聲，於是所長率員循聲前進，打開屋內暗門後驚見4人圍坐在麻將桌上大玩象棋麻將，其中2人甚至沒戴口罩。

李姓婦人筆錄做一半突八王爺上身起乩，待神明退駕後，她向警方表示，今（5）日稍早八王爺就一再警告她不可出門，但她不聽勸，還外出聚賭，才會遭天罰。（圖／苓雅分局提供）

4人見警方當下驚慌失措，急忙想把桌上新台幣藏起來，有人甚至偷藏2顆象棋，但全程早已被員警密錄器錄下，成為鐵證，警方也於現場查扣賭具象棋1副及賭金新台幣6000元，並將現場賭客及屋主兒子帶回，依傳染病防治法偵辦。

李姓婦人筆錄做一半突八王爺上身起乩，待神明退駕後，她向警方表示，今（5）日稍早八王爺就一再警告她不可出門，但她不聽勸，還外出聚賭，才會遭天罰。（圖／苓雅分局提供）

經警方調查，在場之屋主兒子張姓男子（78年次，住苓雅區）、李姓友人（46年次，住鳳山區）、邱姓友人（45年次，住鳳山區）、陳姓友人（48年次，住仁武區）、謝姓友人（42年次，住鳳山區），等5位民眾皆非同住家人。

李姓婦人筆錄做一半突八王爺上身起乩，待神明退駕後，她向警方表示，今（5）日稍早八王爺就一再警告她不可出門，但她不聽勸，還外出聚賭，才會遭天罰。（圖／苓雅分局提供）

後續李姓婦人在等待做筆錄時，突然全身顫抖，雙手不停胡亂揮舞，警方以為其身體不適欲協助就醫，想不到原來是八王爺上身起乩，待八王爺退駕後，李婦向警方表示她是敏感體質，今（5）日稍早八王爺就一再警告她不可出門，但她不聽勸，還外出聚賭，才會遭八王爺上身懲罰。

苓雅分局長梁東山呼籲，在疫情嚴峻時刻，警方將加強查緝取締不法行為，請民眾務必遵守規定，切勿以身試法，造成防疫破口。

★《中時新聞網》提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施

如有疑似症狀請撥打：1922專線，或 0800-001922

並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。