連續幾日豪雨不斷，帶來豐沛水量為國內水庫解渴，但農民可就笑不出來，彰化二林以釀葡萄酒聞名，農民種植的釀酒葡萄遇雨強襲裂果將近5成，農民損失慘重笑不出來，未來連帶影響二林整體葡萄酒產量，恐怕影響葡萄酒價格。

彰化縣二林鎮是全台種植釀酒葡萄、及酒莊密度最高的地方，目前全鎮種植釀酒葡萄的面積大約30公頃，昔日更是公賣局契作釀酒葡萄最大的產區，但在停止契作後部分農民將葡萄園改成經營酒莊，今年梅雨季集中，還上午雨下午晴，導致釀酒葡萄嚴重裂果。

鵬群頂酒莊譚華光表示，釀酒葡萄植株通常在立春後發芽，大約120至130天會開花結果，因此在每年的6月底至7月初可以採收，由於今年上半年天氣炎熱，陽光充足又無雨水，因此葡萄發育良好，但沒想到梅雨集中在雨季最後15天下完，大雨緊接者放晴，造成釀酒葡萄嚴重裂果及腐爛。

金玉湖酒莊廖立興則說，今年農民整體歉收狀況最少5成，也有幾乎全軍覆沒的，各家酒莊面對氣候變異導致葡萄產量不足的問題，或是大雨葡萄吸入過多水分導致糖度、酸度下降，甚至裂果，因此釀酒的方法也會改變，最近就捨棄傳統釀造法改用蒸餾方式，但產量足足少去年一半。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，作為水果的鮮食葡萄，通常每年4至5月就能採收，與釀酒葡萄大不同，萌芽時間與彩收日數都要嚴格控管，農民必須時時注意棄養預測梅雨落點，好掌握後續葡萄釀酒時程，而今年因釀酒葡萄歉收，後續會不會影響葡萄酒價格，這部分仍需要觀察。

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