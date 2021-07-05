大陸官方繼全面下架叫車App「滴滴出行」後，大陸網路安全審查辦5日再對有「貨車版滴滴」之稱的滿幫旗下的「運滿滿」「貨車幫」，以及招聘平台「BOSS直聘」出手，宣布對其啟動網路安全審查。

綜合陸媒報導，針對被網路安全審查一事，滿幫集團回應稱，積極配合審查工作，一如既往地接受監管部門的指導與監督。

運滿滿表示，審查期間，將對於集團的網路安全進行全面梳理和排查，進一步完善自身的網路安全體系和技術能力。堅決維護國家安全，保障公共利益。

BOSS直聘則回應，高度重視並將積極配合網路安全審查工作，全面排查和防範網路安全風險。在有關部門的監督領導下，該公司一直堅決維護網路安全，全力保障各項資料安全。我們將不斷提升網路安全意識與能力，切實履行企業的責任和義務。

路透報導，江蘇滿運軟體科技有限公司（運滿滿）與貴陽貨車幫科技有限公司（貨車幫）是中國領先的貨運調度平台，2017年11月，二者聯合宣佈戰略合併，共同成立滿幫集團，亦有貨運版滴滴之稱。

滿幫集團剛剛於6月22日登陸美股，據招股書，截至2021年6月22日，軟銀、紅杉中國、全明星投資基金是滿幫集團最大的機構投資方，持股比例分別為20.3％、6.6％、4.5％。截至上週五（2日）收盤，滿幫集團股價收報19.02美元，總市值為206.6億美元。

BOSS直聘則是中國最大的線上招聘平台公司，該公司於2021年6月11日在美上市。上週五收報36.31美元，總市值為145.2億美元。