【旅遊經 編輯部報導】台中道路又有新景點，台中市政府積極推動都市河岸人行道美化作業，為台中各角落注入工程美學種子，日前建設局於北區麻園橋（北平路與華美西街路口）旁人行橋，導入台中人行橋首幅3D立體彩繪作品，以「水中生物」衝出水面及空中吊橋圖騰設計，營造活潑生動的俏皮氛圍，同時活化整體人行空間、豐富城市街道，用路人即使不經意經過時，眼睛也能為之一亮。

3D彩繪以大口鯊魚衝出水面，畫面刺激緊張 (圖片：台中市政府提供 )

麻園橋人行道以彩繪增添城市人文氣息(圖片：台中市政府提供 )

兩座人行橋於2019年7月完工啟用，單側長20公尺、寬7.3公尺，因周邊鄰近住宅區及國中、小校區，學童眾多，彩繪圖像特別以探險、驚奇為主題，設計「鯊魚衝出水的大嘴」及「緊張刺激的空中吊橋」為彩繪圖樣，期許孩子們未來行走時，除了可以勇於挑戰未知人生，學童們行走時，能安全利用人行橋，並增添日常小情趣！

台中建設局長陳大田表示，「台中處處有景點！」「以人為本」的原則在城市發展中是非常重要理念，城市除美麗建設之外，人文藝術也是不可或缺的元素，如何將藝術融入公共建設中是建設局努力突破的目標，需要發揮相當程度的巧思，這次人行橋的3D彩繪成功吸引路過民眾注意，備受好評，將成為範例。

兩幅地坪3D彩繪完成後，均塗上透明保護漆，避免行人拍照時摩擦使顏料掉漆，民眾若解封後，若經過該處，行走在人行橋時，除了安全也增添趣味。另，大雨過後，提醒用路人地面較濕滑，建設局雖有在人行空間前後貼有警告標語，但經過的民眾雨天小心行走、請勿奔跑。