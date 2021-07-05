核二廠1號機組運轉執照將原於今年底到期，但卻因為燃料池貯存容量爆滿，台電因此透過逐步降載功率的方式讓該機組於7月2日正式停機解聯，清華大學工程與系統科學系教授葉宗洸表示，該機組裝置容量98.5萬瓩，雖然台電有規劃三解方來應對供電缺口，必要時還可以透過需量競價來讓用電大戶降載用電，「分析下來其實說不通，但台電很可能會硬著頭皮做。」

葉宗洸表示，核二1號機組裝置容量為98.5萬瓩，相當於備轉容量率2.6％，一旦這基載的2.6％消失，用電就會從綠燈變為黃燈，因此台電規劃些做法來解決夏季供電，一來增加太陽光電的發電量，但太陽光電滿載發電只有3到4小時，無法作為基載電力；二來透過歲修機組上線來穩定供電， 然而去年夏季用電創下歷史新高的3802萬瓩，今年5月再度打破紀錄來到3840萬瓩，夏季用電勢必會再創新高。

三來是今年台電沒有新的機組上線，因此期盼民營的嘉惠燃氣2號機組能上場救援，但是該機組裝置容量只有核二1號機的一半，假設天然氣供應足夠，不否認可以當基載，但前提是天然氣來源要充足，但就算可以當基載，不認為剩下的50萬瓩可以透過前述兩項方法來填補，夏季供電一再吃緊，和民營電廠購買的電就會越來越多。

葉宗洸說，台電在逼不得已下可以透過需量競價，即與台電簽約的用電大戶在用電吃緊時降載用電，會根據每度電做補貼，假設一天用電1000度，就以每度電10元來付給配合的用電大戶，只要需量競價做得越多，就能應付供電吃緊的狀況，但由於成本太高，只能緊急時執行，而且只限傳統產業，24小時不停歇的電子業不可能參與需量競價，尤其電子廠擴增，民生用電可能受到影響，不過面對可預期的龐大用電，台電很可能會硬著頭皮做，甚至擴大執行。

「個人並不看好7到8月的供電穩定，即使需量競價做了，只要有一部機組跳機，就得分區輪流限電，就像5月17日興達電廠1號機組50萬瓩跳機，許多民眾等到晚上8點才有電，可見供電早已吃緊。」