儘管意外強勁的美國非農就業數據帶動上周五華爾街股市創下歷史新高，但由於日本等地的疫情再度升高使周期股受挫，周一東京股市走低。

周一日經225指數早盤收跌0.60%，報28611.03點。東證一部指數晨收跌0.40%，報1948.41點。

日本首相菅義偉領導的自民黨在周日的地方選舉表現令人失望，使市場氣氛更趨謹慎。瑞穗證券資深策略師Nobuhiko Kuramochi表示，自民黨支持度的回升並不強勁，讓人擔心即將到來的大選。

對Delta新冠變種病毒擴散的擔憂加劇，使許多周期型股票走跌，鋼鐵股尤為疲弱。鋼鐵業是對全球經濟情勢最敏感的產業之一。JFE Holdings下挫4.3%，而日本製鐵（Nippon Steel）跌3.2%。

過去兩周以來，東京的新冠確診病例數持續攀升，並創下了5周新高，令人擔心政府可能發布今年以來的第三次緊急事態宣言。

軟銀集團大跌5.2%，股價創下7個月新低。中國網路監管機關以違法收集用戶個人信息為由，下令滴滴出行的行動應用程式下架。軟銀是這家中國網約車巨頭的主要投資方。

日本中部城市熱海周末因瞬間暴雨引發嚴重土石流，上百棟建築物被沖走或遭到破壞，為重建概念股帶來提振，邊坡和地基強化公司Raito Kogyo漲1.5%，提供地質調查和災害防治系統的CE Management Integrated Laboratory漲3.7%。