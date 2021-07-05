接連被英國與巴勒斯坦打槍，以色列急和各國協商交換100萬劑月底到期的輝瑞/BNT疫苗。

以色列有超過100萬劑輝瑞/BNT疫苗即將在7月底到期，官方證實，正在和各國及輝瑞協商交換疫苗，在此之前，以色列已接連被英國與巴勒斯坦打槍。

綜合路透社、《耶路薩冷郵報》（Jerusalem Post）、《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列衛生部總幹事李威（Hezi Levi）昨（4）日在接受以國當地電台Radio 103 FM專訪時證實，以色列正「日以繼夜」和其他國家協商交換疫苗事宜，希望幾天內就會有成果，這些疫苗即將在7月31日到期。

李威並未說明正在和哪些國家進行協商，也未交代將會交換多少劑疫苗，不過以國媒體報導，如果找不到其他方案，月底前將會有超過100萬劑BNT疫苗因為到期而被迫丟掉。

李威表示和任何國家達成疫苗交換協議都需要獲得輝瑞（Pfizer）首肯，以色列總理辦公室昨日也證實，總理班奈特（Naftali Bennett）近日已經多次和輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）通過電話，商討取得更多疫苗，以及用這批即將到期的疫苗和其他國家交換他們所購買的疫苗。

輝瑞發言人表示，公司樂於討論政府之間捐贈輝瑞/BNT疫苗的請求。

報導指出，以色列目前有約140萬劑疫苗即將在月底到期，以國政府因此趕緊鼓勵民眾來打疫苗，當中也包括12至15歲的青少年，不過很明顯，月底仍可能有超過100萬劑必須丟掉。

李威昨日證實，和英國協商交換疫苗的協議破局。在此之前，以色列曾和巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）達成協議，即刻提供巴勒斯坦140萬劑疫苗，用以交換巴勒斯坦向以色列購買、即將在9、10月運抵的疫苗，不過巴勒斯坦總理史泰耶（Mohammad Shtayyeh）後來宣布取消協議，理由是以色列的這批疫苗即將過期。

目前以色列50歲以上人口中已有將近90%接種過疫苗，不過全國符合施打條件的人口中，仍有1/5尚未接種疫苗。