北市疫情連環燒，自北農、環南市場、虎林街到中正區國宅，染疫不斷，台北市長柯文哲5日上午在市政會議上下令，將在北市7個醫院開放一般民眾免費普篩，至於哪間醫院、何時上路等詳細規畫，預計下午擬開記者會宣布說明。
北市在北農一市、二市、環南市場，執行大規模PCR篩檢，起初因有攤商沒被市長自治會造冊到，抱怨連連，虎林PCR篩檢專案更因8個里各造400人，也讓許多居民沒被造冊到，罵聲不斷。
北市府今上午舉行市政擴大會議，柯文哲在會議中下指示，將在北市7個醫院開放一般民眾免費篩檢。
北市疫情連環燒，自北農、環南市場、虎林街到中正區國宅，染疫不斷，台北市長柯文哲5日上午在市政會議上下令，將在北市7個醫院開放一般民眾免費普篩，至於哪間醫院、何時上路等詳細規畫，預計下午擬開記者會宣布說明。
北市在北農一市、二市、環南市場，執行大規模PCR篩檢，起初因有攤商沒被市長自治會造冊到，抱怨連連，虎林PCR篩檢專案更因8個里各造400人，也讓許多居民沒被造冊到，罵聲不斷。
北市府今上午舉行市政擴大會議，柯文哲在會議中下指示，將在北市7個醫院開放一般民眾免費篩檢。
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