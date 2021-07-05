女星簡沛恩曾活躍八點檔，拍過《台灣龍捲風》、《白色巨塔》和《神機妙算劉伯溫》等，頗受觀眾喜愛。2013年淡出螢光幕後，她把副業經營得有聲有色，成為不婚不生一族，有人好奇詢問沒有生小孩會不會留遺憾，對此簡沛恩打破沉默，對外講出真心話。

簡沛恩2日在臉書粉專坦言：「其實我一直很喜歡小孩，30幾歲時也曾想趁卵子還新鮮的時候趕快生個孩子，但畢竟我不是會為了想生孩子而生的人，就這樣默默過了想生小孩的階段。」簡沛恩捫心自問沒有孩子會不會遺憾，表示看到朋友有跟她們長得像的孩子，在身邊撒嬌時，的確會羨慕，但她認為人生不可能完全沒遺憾，一直盯著自己沒有的地方，等於放棄享受當下所擁有的，「所以把原本可能是要陪小孩的時間，拿來創業、上課、旅行，做自己想做的事，把未來可能需要小孩協助陪伴的事，甚至是到最後一刻的規劃，都先做好保險。」

同時，簡沛恩曬出與愛貓的溫馨合照，透露：「我有毛小孩也是小孩，牠在我身邊就有深深的滿足感」有網友看完簡沛恩的想法，留言表示喜歡小孩和擁有自己的孩子是兩件事，後者得犧牲掉自己大部份的生活，簡沛恩相當認同，正面回覆：「真的，把小孩生到這個世界，要投入的心力真的很大，不是只有生，還有養育才是重點。也許我們自己沒有小孩，但可以一起讓這個世界變更好，為我們下一代打造一個更棒的環境！」