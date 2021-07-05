繼「滴滴出行」被審查網路安全並下架App後，中國官方今早再宣布審查「BOSS直聘」、「運滿滿」和「貨車幫」3家企業。這些企業的母公司此前都已在美股上市。

此前港媒引述知情人士稱，「滴滴出行」遭審查，與中國高層擔憂赴美上市的企業可能洩漏中國國家及公民數據有關。

中國國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）所屬微信公眾號「網信中國」今早宣布，依照中國「國家安全法」、「網絡安全法」，網路安全審查辦公室按「網絡安全審查辦法」對「運滿滿」、「貨車幫」和「BOSS直聘」實施網路安全審查。

審查期間，3家企業將停止新用戶註冊。

公開資料顯示，這3家企業的母公司和「滴滴出行」一樣，此前都已在美股上市。

「運滿滿」和「貨車幫」 隸屬於「滿幫集團」，是中國最大的貨車媒合平台，有「貨車界Uber」之稱。「滿幫集團」已於6月22日在紐約證券交易所（NYSE）掛牌上市，進行IPO（首次公開募股）。

「BOSS直聘」則是中國知名的招聘平台，其母公司為「看準科技集團」也於6月11日在納斯達克交易所（NASDAQ ）進行IPO。

此輪中國官方對企業數據的監管始於「滴滴出行」。國家網信辦2日宣布對「滴滴出行」實施網路安全審查，並暫停新用戶註冊。4日晚間，網信辦再指「滴滴出行」「嚴重違法違規收集使用個人訊息」，勒令應用商店將其下架。

此前，「滴滴出行」剛於6月29日在美股IPO，籌資約44億美元（約新台幣1228億元）。

香港01旗下的財經媒體「巨子Icon」引述接近中國金融監管層人士表示，滴滴遭下架事件，與高層對國家及中國公民數據安全遭洩露的擔憂有關。

報導指，中國高層擔憂「滴滴出行」赴美上市成功，將讓中國企業面臨美國監管要求，使中國國家及公民數據安全面臨不可控，「違背國家安全」。

報導又指，「滴滴出行」不顧監管層多次溝通，貿然赴美上市，預料此次懲罰力度將超過阿里巴巴。（編輯：翟思嘉）1100705