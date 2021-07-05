美國媒體引述知情人士透露，中國國家主席習近平預計本週將與德國總理梅克爾、法國總統馬克宏舉行視訊會議。

消息人士未透露議程內容；中國外交部因假日未立即回覆相關詢問，法、德的官員則未證實會否舉行視訊會議。

歐盟與中國今年稍早為人權問題相互制裁，去年底敲定的中歐投資協定也遭歐洲議會暫停審議，讓一度熱絡的歐中關係惡化。

據透露，馬克宏亟於為空中巴士公司（Airbus SE）爭取訂單，也會敦促習近平放鬆對歐盟公民、特別是商務人士進入中國的旅行限制。

幾週前，美國總統拜登密集訪歐參加七大工業國集團（G7）領袖峰會、北約峰會、歐盟-美國領袖峰會，拉攏歐洲組抗中陣線。拜登接著與俄羅斯總統蒲亭舉行美俄領袖峰會，之後馬克宏與梅克爾本也想推動歐盟與俄國峰會，但因東歐成員反對而作罷。

馬克宏曾表示，他擔任法國總統的目標之一就是每年訪問中國一次，2019年還邀請梅克爾一同參與他和習近平在法國的會面。

另一方面，俄羅斯塔斯社（TASS）報導，克里姆林宮新聞處2日表示，總統蒲亭在與馬克宏的電話裡表示，俄國已做好與歐盟恢復全面對話的準備。

克里姆林宮發表聲明說：「雙方同意打造建設性和可預期的歐俄關係，回復到正常及以信任為基礎的對話，有助促進解決各類問題，舉凡網路安全、對抗國際恐怖主義、醫療、氣候以及解決區域衝突等。」

聲明稱蒲亭強調，如果歐盟展現出真正的互惠誠意，俄羅斯「已做好準備」。

聲明說兩人特別聚焦於「歐陸的穩定和安全問題」，並指出組成歐洲新的安全與信任架構共同合作協議，是兩國總統於2019年8月在布瑞岡松堡（Fort De Bregancon）所達成的共識。