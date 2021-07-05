勸勿群聚聊天 新莊社區總幹事竟遭住戶猛呼11巴掌腦震盪，圖為該社區外觀照（翻攝照片／戴上容新北傳真）

新北市新莊區新北大道上某社區，3日下午有幾位住戶在群聚聊天， 59歲鄭姓總幹事到場相勸不要群聚，65歲林姓住戶認為小題大作，情緒突然失控，猛呼鄭姓總幹事11巴掌，鄭姓總幹事報案送醫後，發現有輕微腦震盪，向林男提告傷害；林男到案說明後也向鄭男提告妨害名譽。

據了解，林姓住戶3日在社區內的一樓中庭內與其他住戶聊天，其餘住戶認為聊天有群聚疑慮，希望保全能勸導他們離開，但保全苦勸卻未獲得聊天住戶的理會，只好請社區總幹事出面協調。

鄭姓總幹事前往現場後也希望大家離開，不要在中庭群聚聊天，未料，林姓住戶認為並未違反戶外10人以下，且大家都有戴口罩，和群聚毫無關連，雙方發生口角。林姓住戶在盛怒之下，猛力連呼鄭姓總幹事11巴掌，林姓住戶仍未停手，持續對鄭姓總幹事攻擊，鄭男逃離現場向警方報案。

新莊警到場處理後，將鄭姓總幹事送醫，經醫院檢查後，發現有輕微腦震盪。鄭姓總幹事事後前往新莊昌平派出所對林姓住戶提告傷害、恐嚇及妨害名譽，林姓住戶到案後，坦承自己動手，他辯稱是因鄭姓總幹事當場侮辱到他，他也對鄭姓總幹事提出妨害名譽告訴。