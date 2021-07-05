為了慶祝美國國慶，上週五總統拜登在白宮，見證了一場小型的美國公民入籍儀式，其中有幕是當美國移民宣讀完在場入籍者的原國籍時，有位女子卻依舊坐著，當移民官詢問是否有所疏失，只見女子回答自己來自中華民國台灣。對此，資深媒體人黃暐瀚感嘆，這就是「美中台」關係的縮影，此外，對於前國安會秘書長邱義仁接受前總統陳水扁的訪問，黃只問，如果美國不贊成，台獨不就是一場夢？

對於美國公民入籍儀式的意外插曲，黃暐瀚今（5日）在臉書描述那場儀式狀況，當時21位來自全世界17個國家的「新公民」，在拜登的見證下，成為美國公民。儀式過程，美國公民及移民服務局代理局長盧諾德：「等等當您聽到您原本國家的國籍時，請起立，然後站著。接著代局長開始宣讀加入籍者的原國籍，當代局長唸完了16個國家之後，有20人起立，但還有個一人依舊坐著。局長問：「我漏掉您嗎」？那位女子說：「中華民國、台灣」。

黃暐瀚稱，這個過程透過直播，讓萬千民眾看見，他不知道是因為美國無法將「中華民國」當成是國家，所以「未列」？還是在官方儀節上，當代局長宣讀到「China」的時候，就預期來自台灣的「新公民」，也應該一起站起來？黃暐瀚感嘆，這就是「美中台」關係的縮影，「問題」確實存在，「暫時」無法解決。

另外，昨天前總統陳水扁主持廣播節目，專訪到「前國安會秘書長」邱義仁，針對台獨議題，邱義仁直言，台灣此刻沒有辦法「真的台獨」，所以也就不需要去推動「宣示台獨」，不要說中共可能會反對，連美國都不會贊成，所以，宣布台獨，不是台灣自己可以做得到的事，這是現實的問題。對此，黃暐瀚直言，「所以，那我們要等到什麼時候呢？什麼時候才是可以真的台獨的時候呢？要是美國一直不贊成，那台獨豈非終究，一場夢」？