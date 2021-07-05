皇田(9951)第2季營收受到車用晶片缺貨影響，法人估計為今年營運谷底，但終端需求強勁，目前訂單能見度已達兩個月，法人預期6月後營運可望逐步轉佳，下半年回溫可期。

皇田主要生產汽車捲簾與電池式園藝，第1季營收13.07億元，稅後淨利1.31億元，每股盈餘1.75元，均較去年同期為佳。4、5月營收分別為4.26億元及3.85億元，年增82.38％及34.5％，主要去年因疫情影響，比較基期低，由於晶片缺貨在5月最為嚴重，導致大陸及歐美產銷都受影響，5月營收掉到4億元以下。但客戶端需求不弱，估計6月出貨會優於5月，對6月營收有望提升，整體第2季法人估計營收較上季個位數下滑，但年增超過4成。

全球前三大用晶片廠中，英飛凌、恩智浦在美國德州的半導體產能，6月下旬陸續回到停電前的供貨水準。此外，日本瑞薩供應汽車微控制器晶片復建產能已經完成，逐漸回到全產能狀態，下半年車用晶片缺貨有機會逐步緩解，對皇田營運有正面貢獻。

皇田墨西哥廠也因為車廠客戶受到晶片缺貨影響，6月下旬組裝廠才陸續恢復生產，目前單月營收僅0.4億元，下半年有望回升到0.5億元以上，對皇田挹注逐步加大。