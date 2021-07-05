國內新冠疫情持續，民眾聞病毒色變，胸腔暨重症科醫師黃軒表示，近日看到不少人利用外送平台叫餐後，拿著酒精對著食物外包裝消毒，但病毒得靠著人體的細胞膜受體ACE2才能存活，因此提醒，接觸到物品應記得消毒洗手，而不是去消毒表面上的病毒。

黃軒今（5）日稍早於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》指出，近日於住家一樓大廳觀察到許多住戶，從外送員手中接過餐點後，不斷利用酒精對外包裝噴灑消毒，令他「頭冒三條線」，新冠病毒傳染途徑主要為飛沫傳播，並非食物傳播。

黃軒表示，美國疾病控制與預防中心指出，目前並沒有與食物包裝或購物袋傳播的案例發生，根據科學研究，新冠病毒在紙板可存活24小時、布製品為2天、塑料則是3至7天，玻璃最長可達4天，舉凡接觸到物品，一律要清潔雙手，而不是消毒物品表面。很多人消毒物品後，就忘了洗手，無意識地再用手指挖鼻孔，而鼻腔內含有豐富的細胞膜受體ACE2，很容易就會感染。

黃軒說，病毒對溫度很敏感，因此存在食品包裝上數量可能非常少，需靠活體內的ACE2，才能活躍的存活，因此市面上販售的豬肉、魚肉及蔬果內，並不會有活病毒，最多只剩下死病毒殘體。

黃軒強調，食品買回家後，可將其從包裝取出，遵守飯前洗手，飯後丟棄餐盒及包裝後，也要記得再清潔雙手，最後，黃軒也提醒勿將漂白水噴灑於食品包裝，恐造成氯胺氣體超標。

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