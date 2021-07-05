有些男人特別喜歡願意順從自己的女人，星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、獅子座、天蠍座的男人喜歡又乖又呆的女生，如果女生太精明，兩人反而容易起衝突，另一半乖一點、笨一點，會讓他覺得很可愛，激起想要照顧對方的保護慾。

▍1.摩羯座

摩羯男很有主見，在戀愛中希望對方可以配合自己的想法，他們很精明，做任何事都有背後的目的，如果遇到太精明的女生，誰也不讓誰，兩人很容易產生口角，不停的爭吵容易磨掉彼此的感情，因此摩羯男適合乖巧順從的女生，最好有點呆呆傻傻的，兩人相處會更甜蜜，摩羯男會負責撐起一個家庭，努力在外打拚，另一半只要在家乖乖的等他，他就很滿足了。

▍2.獅子座

獅子男控制慾很強，希望另一半的一切都在自己的掌控之中，他們普遍都有濃厚的大男人主義，希望另一半能順從自己。獅子男喜歡看起來有點呆呆的女生，會激起他們的保護慾，想要當對方的避風港，幫忙解決任何問題，只要對方回以崇拜的眼神，就能讓他覺得非常滿足，如果想要抓住獅子男的心，適度的裝笨、裝弱絕對是必要的。

▍3.天蠍座

天蠍男看起來很冷淡，好像不在乎任何事情，其實他對又可愛又無助的女生完全沒有抵抗力，如果有女生表現出很需要自己，他表面上看起來不耐煩，其實心裡覺得很甜蜜。天蠍男佔有慾強，又愛吃醋、沒有安全感，所以又乖又呆的女生反而能讓他覺得很安心，不會整天擔心對方去勾引其他男人。