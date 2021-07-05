北市懷生國中設置的疫苗接種站，許多相關人員陸續前來接種疫苗。（趙雙傑攝）

民眾接種疫苗。（趙雙傑攝）

環南市場爆發群聚感染事件，台北市議員許淑華今（5）日在臉書貼出Line對話截圖，指出環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊副市長拜託降低防疫標準，且原訂要休市7天，經自治會爭取後改成休市3天。對此，黃珊珊則表示，「這麼重大的事怎麼可能我自己決定」。

許淑華在臉書表示，她和多位議員過去不斷質疑，為什麼環南市場的防疫基本功做不扎實？直到收到環南攤商的舉報才終於知道了些什麼，如果柯市府因環南自治會的私下拜託而放寬防疫標準，進而導致環南失守的話，那麼全台北市民都不能接受。

為什麼環南市場不斷有攤商確診家屬繼續擺攤，或不斷有確診鄰近攤販沒被匡列到的消息，對此許淑華表示也很納悶，而為什麼確診人數逐日上升，市府快篩卻只到6月18日，且有7成以上攤商沒被篩到？

根據攤商提供的Line對話，許淑華說，原來環南市場自治會曾不只一次向黃珊珊副市長拜託降低防疫標準，例如有確診者參加批發市場專案打疫苗，讓接觸的73人被匡列時，會長曾向黃珊珊陳情縮短隔離時間；又例如，7月2日環南市場PCR篩檢出41名陽性確診時，北市原訂要讓環南休市7天，而自治會向黃珊珊爭取改成休市3天。

許淑華指出，看群組的訊息可得自治會長和黃珊珊有密切聯繫，更說明黃副市長對於環南的狀況有所掌握，既然如此，本應謹慎處理的匡列隔離、擴大篩檢、休市消毒為什麼沒有做好？看到Line群組對話，是否因為會長拜託而放寬防疫標準？防疫與生計本是兩難，所以市府更應嚴格防疫讓疫情快點過去，讓民眾恢復正常生活，這期間攤商的生計損失則給予適當的補償，怎能因此沒有積極防疫作為，請柯市府向市民清楚交代。

許淑華貼出攤商提供的Line對話，指出環南市場原訂休市7天改3天。（圖／摘自許淑華臉書）

對此，黃珊珊則透過臉書回應，表示台北市針對公有批發、零售市場、超市和地下街遇到確診個案的情形，台北市流行疫情指揮中心已在五月底提案討論，並發布新聞稿公告：「如員工、攤商（販）確診，除立即全場消毒，針對確診者主要活動局部區域及確診者之攤位、比鄰攤位加強消毒並靜置封閉3日再恢復營業。」

她並強調，環南市場篩檢PCR結果出來後，確實曾在Line群組中有人討論休市時間是否改為7天，不過，經過多位專家討論，結合環境清消、公衛團隊的建議，並且請示中央同意之後，維持休市3天的作為。

台北市啟動市場攤商疫苗接種專案，大批民眾前來。（趙雙傑攝）