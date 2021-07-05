新冠肺炎三級警戒時期，許多工作面談改視訊方式，可日前一位家住台北的求職者卻上Dcard抱怨，稱自己受新竹診所邀請面試，但他千里迢迢抵達現場後，診所疫情期間不得入內，要求他坐路邊樹下等待，就這樣1小時後，他被安排在門口跟主管視訊，誇張經過讓該網友不禁痛批莫名其妙，更扯的是，該主管還說不知當天有面試。

根據Dcard該貼文內容指出，剛畢業的原PO因為很想趕快上班賺錢，因此非常重視每個面試機會，即使再遠都不放過。但當他本（7）月1日從台北搭車到新竹，準時赴下午4時的診所面試時，對方竟以疫情為由拒絕他入內，請原PO坐門口椅子等候，接著又說椅子要給客人用，要他改去路樹下的椅子，結果原PO在外苦候1小時，最終卻只是在診所門口與主管視訊面談，而且診所人事部門還跟主管互踢起皮球，主管稱不知今日有面談，人事則說漏講能視訊，不用到場。

一名畢業生上Dcard抱怨求職過程受不尊重對待。（圖／Dcard）

面對如此不尊重人的診所，浪費求職者寶貴時間，甚至一句不好意思都沒有，原PO事後除了要求道歉、上網大吐苦水外，「還是我去說你們這樣很不尊重求職者，他們才道歉」，同時也呼籲「我希望我是最後一個被這樣對待的求職者，今天的面試我真的感受到不被尊重，其實一開始就可以視訊面試，而不是請人來到現場才把人趕出去。」

話鋒一轉，原PO還提醒網友以他的經歷為鑑，記得事先詢問是否要視訊面試，也祝人人都順利找到適合工作。

此文一出，一票網友都怒批該公司實在太扯，直言「不尊重人才的公司，會自我毀滅的」、「好鳥的公司，我覺得你最後跟對方主管提這件事做得很好」、「爛公司真的從面試就知道」、「辛苦了，公司根本耍人，傻眼」、「不尊重人才的公司，會自我毀滅的」。

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