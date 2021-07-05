台中市勞工局統計截至5日，通報實施減班休息業者，實施家數為108家，無薪假人數為1235人。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

新冠肺炎疫情衝擊百工百業，台中市勞工局接獲大量通報實施減班休息業者，截至5日實施家數為108家，無薪假人數為1235人，與去年同期比較實施家數為96家，實施人數為2250人，憂心恐再擴大增加3成，其中以餐飲業、服務業和批發業影響最大，高占6成以上，勞工局將協助連結勞動部薪資補助、安心就業、即時上工等計畫攜手度過難關。

勞工局長張大春表示，今年度到7月5日為止，台中市申請減少工時無薪假一共108家，人數1235人，目前還有很多家的公司行號也陸續在通報中，今年應該會比去年稍微多一點，無薪假的行業別、各產業類種來看，衝擊面影響最大的，第一個是餐飲業，比例非常高，還有服務性及批發業，這3個產業占無薪假申請近六成左右。

通報無薪假會不會倍數增加？勞工局預估可能會增加到3成左右，包括餐飲業、服務業還有其他行業不少，市府將提供紓困，協助受疫情影響打工族或減班休息的勞工增加收入，持續辦理「安心即時上工計畫」，截至5月底共超過1800人順利上工，6月大幅釋出近1200個工作機會，向中央爭取上工資格放寬，經勞動部通過，上工期也從6個月延長到12個月，最高可領取15萬3600元。

疫情嚴峻，很多行業迫於暫停營運，張大春指出，勞工如因實施減班休息3個月以上而有生活困難，可向市府勞工權益基金申請非自願性失業勞工生活補助，參加安心上工可多加1萬多薪資，幫助大家維持家計。

現在申請無薪假最大宗的是餐飲業、服務業、零售批發業，主要的原因可能是現在3級管制，很多餐廳無法內用，所以衝擊餐飲業與服務業最大，其實還有業者正在申報中，估計這波可能還會增加更多無薪假，估計這波可能還會增加更多無薪假，詢問量很大，公文陸續送到市府，估計無薪假人數至少還會增加3成。