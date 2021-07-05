東京證交所（TSE）社長山道裕己（Hiromi Yamaji）向路透表示，希望東芝（Toshiba）能夠針對不斷擴大的監管醜聞做出「迅速與適當」的揭露，包括必須負責的人士，他直言，東芝缺乏透明度仍是一大問題。

山道裕己認為，因東芝事件而備受關注的激進投資者，應該可以成為提升的日企股東參與的力量，協助提升治理。

山道的看法反映日本對激進投資者的態度轉變，東芝醜聞不斷延燒，引發日企業界對監理方面的疑慮，也是股東長久的擔憂。