TSE：東芝缺乏透明度是一大問題 12:552021/07/05 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東京證交所（TSE）社長山道裕己（Hiromi Yamaji）向路透表示，希望東芝（Toshiba）能夠針對不斷擴大的監管醜聞做出「迅速與適當」的揭露，包括必須負責的人士，他直言，東芝缺乏透明度仍是一大問題。 山道裕己認為，因東芝事件而備受關注的激進投資者，應該可以成為提升的日企股東參與的力量，協助提升治理。 山道的看法反映日本對激進投資者的態度轉變，東芝醜聞不斷延燒，引發日企業界對監理方面的疑慮，也是股東長久的擔憂。 智造咖競技場 創意科技解決問題 印度DRDO成立63年 為何軍事研發仍難突破 #東芝 #山道 #TSE #缺乏透明度 #大問題 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 侯友宜抗疫成功秘密曝光 媒體人指關鍵在這4個字 13:442021/07/05 政治 Delta來勢洶洶 專家促疫苗混打 04:102021/07/05 焦點要聞 西螺東南夜市微解封喊卡 林佳新：政黨操作輿論 為反而反 09:352021/07/05 政治 高通強勢回歸 台積旺爆 04:102021/07/05 財經要聞 陸國務院發文 保障性租賃住房要來了 13:242021/07/05 兩岸 應對美國 中國須堅定開放包容 04:102021/07/05 產業財經 改善顱內供氧、紓緩緊繃頭痛 晨起來做「耳聰目明操」 06:232021/07/05 健康 唐綺陽分析7／5～7／11運勢 2星座財運旺、身價三級跳 07:002021/07/05 運勢 北市「虎林專案」亂糟糟 在地居民曝真實感受：精準個屁 09:092021/07/05 政治 大國博弈 傳德法領袖將與習近平視訊會議 12:582021/07/05 國際 美國之音分析報導》中國公司不怕美國監管，上市圈錢才是王道（傑西） 09:152021/07/05 海納百川 財經熱門新聞 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 BCI指數大暴殺 手上有散裝3雄小心了 - 財經 BNT疫苗快來了？台積、永齡低調趕進度 - 財經要聞 - 工商時報 馬斯克不靈了？狗狗幣暴漲250倍後崩盤 狂發文也救不回 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。