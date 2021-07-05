台股大盤今日在電子權值軍團引領電子族群上攻，加上鋼鐵股續強下，無視航運股再捲入空頭大浪，大盤攻克17900城池、再寫新高。汽車類股也在怡利電(2497)等電動車概念族群重踩油門下，類指大漲逾1.6%，增添多頭動能。

全球電動車銷售競速，陸廠蔚來、小鵬汽車6月與第二季交車量大幅成長，特斯拉第二季全球交車量估計將突破20萬輛、再創單季新高，台電動車概念相關廠可望受惠，今日怡利電一開盤即跳空漲停鎖死，帶動和勤(1586)放量漲逾6%，車王電(1533)漲逾5%、江申(1525)漲逾2%，和大(1536)衝過5日線、最高達111元，麗清(3346)漲逾2%、收復50關，聯嘉(6288)帶量漲逾2.5%，一舉躍過月線、季線。

分析師表示，受惠解封概念的企業類股將成為趨勢題材，相關產業將逐季湧現補庫存動能，汽車電子也是受惠產業之一，而電動與智能化引領汽車業大革命，電動車題材可納長線布局重點考量。

研調機構TrendForce也預估，全球汽車產業電動化的速度不斷加快，2021年全球新能源車的銷售量估達435萬輛，年增上看49%。

此外，鴻海MIH電動車聯盟大會25日登場，目前已有將近1600家全球廠商加入，2022年電動巴士首先從台灣市場開始，也可望推升電動車概念股表現強勁。