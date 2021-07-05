封測廠矽格(6257)2021年以來營運表現強勁，法人看好6月及第二季營收將同步創高，營運動能將持續至明年上半年，激勵股價自5月中以來穩步走揚，今（5）日開高後續放量勁揚逾4％，最高上漲4.73％至59.8元，再創2003年10月初以來17年9個月高點。

累計矽格自5月中波段低點起漲迄今，1個半月股價已飆升近37％。三大法人近期亦持續偏多操作，上周合計買超矽格達7786張，其中以自營商買超達3926張最多、外資買超3940張居次，投信則持續賣超80張。

矽格5月自結合併營收14.08億元，月增4.31％、年增達46.71％，連2月改寫次高。累計前5月合併營收62.62億元、年增達34.94％，續創同期新高。法人預期矽格6月營收可望持續走升，帶動第二季營收季增逾2成，雙雙改寫新高。

矽格董事長黃興陽表示，今年致力先儲備充足資金，維持安全現金流量，並開拓公司競爭力，強化具規模優勢產線、擴大具差異性產線並審慎擴充，保持設備較高稼動率。在一連串新計畫、新產品、新客戶帶動下，對今年銷售數量及營收表現仍審慎樂觀。

投顧法人指出，矽格受惠5G相關、網通、射頻（RF）晶片及記憶體等測試需求暢旺，稼動率達約80～85％的實務近滿載水位。目前第三季訂單排程已確定，第四季展望亦佳、可望持續滿載至年底，且已有大客戶洽談明年訂單及產能配置，看好營運續旺至明年上半年。

矽格對此持續積極擴產因應，由於目前產線稼動率及訂單能見度均佳，但設備交期拉長至6～8個月、短期新增產能有限，預期下半年測試價格仍有調升空間，看好下半年營收逐季創高，產品組合轉佳亦有利毛利率提升，全年營運攀峰可期。