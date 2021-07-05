曾任國安會祕書長的現任台日關係協會會長邱義仁，昨日接受前總統陳水扁電台訪問時表示，宣布台灣獨立不是台灣人民能決定，因為美國不贊成，這很殘酷，但是是現實。民進黨立院黨團幹事長劉世芳今日於線上記者會引用孫中山語錄回應「革命尚未成功，同志仍須努力。」

劉世芳指出，1999年民進黨內通過「台灣前途決議文」，台灣就是主權獨立國家，國號叫中華民國，邱義仁的說法並未脫離決議文的內容。

劉世芳說，立院已成立修憲委員會，若要修憲正名，都可以討論考慮。而修憲要在立院通過4分之3立委同意的門檻，然後公民複決又要超過一半以上同意。套一句孫中山先生的話「革命尚未成功，同志仍須努力。」

劉世芳表示，如何維持台海穩定，是政府優先要處理的施政方向。國際角力異常複雜，加上與中國之間的特殊狀況，因此台灣議題也是國際議題。

劉世芳說，為了維持台海穩定，以及國家內部法治能夠按照憲法方向來處理，是現在政府的首要目標。