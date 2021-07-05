綠竹筍正值產季，新北更為全國綠竹筍最大產區，受疫情影響，青農們紛紛開拓新的產銷方式；39歲八里區青農洪柏榕堅持友善耕作，所產的綠竹筍通過產銷履歷認證，近期透過農業局媒合加入新北市青農聯誼會，也經營社群團購、「八里榕爺黃金筍農場」粉絲專頁，多元管道行銷綠竹筍。

洪柏榕從小務農，念書與工作之餘都會協助家中耕種，家中主要種植綠竹筍、茭白筍、文旦柚及各式蔬菜瓜果，洪柏榕今年開始專職投入農業生產，在農業局媒合下，加入新北市青農聯誼會一員。

洪柏榕今年專職從農後，為家族事業帶入新的思維，參與展售活動外，也善用臉書社通訊軟體來行銷，建立「八里榕爺黃金筍農場」粉絲專頁及Line官網，打開線上通路，目前綠竹筍產季除了提供各種等級的鮮筍外，也有販售拆封即可食用的真空熟筍包裝，北北基地區只要滿2000元、桃園地區滿3000元，就可享受專車直送服務

洪柏榕表示，今年遇到疫情影響實體展售受阻，卻透過公部門協助，加入青農聯誼會認識其他農友，也藉由農友間的腦力激盪、網路行銷來增加銷售量，未來希望多多舉行食農教育課程，帶小朋友體驗挖竹筍、剝竹筍的樂趣，將新北健康三寶之一的綠竹筍更廣為人知。

農業局長李玟表示，疫情衝擊下，農業局推出「美味農業得來速」，在「美味農業得來速」的網站中有新北各農漁會、商家及青農當季各具特色的農產品，民眾只需在家就能輕鬆下單，享受宅配到府的服務，鼓勵民眾宅在家、健康自煮，為抗疫努力。