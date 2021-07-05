23年前當時17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，後因祕密證人檢舉被查獲，一審將凶手潘子鑑、陳諭詩依殺人罪判處無期徒刑，台灣高等法院開庭，林女父親說女兒「女兒死得很慘」求法官將凶手判死，陳女則求保外就醫，法官諭知候核辦。

林姓少女1998年從苗栗北上，受雇於現年42歲的潘子鑑、43歲陳諭詩，及41歲吳男、38歲陳女兩對情侶一起合資經營的檳榔攤，陳女因懷疑林姓被害人和吳姓男友有曖昧，且認為是林女檢舉潘吸毒，因此打死林女。

桃園地院將潘、陳判處無期徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理中，潛逃國外的吳男發布通緝；高院之前開庭時，死者父親由律師發言表示，凶手殘暴、人神共憤，且至今否認犯罪，已符合兩公約「最嚴重之罪」應處死刑。

5日高院開庭，林父表示，女兒曾經打電話跟他說遭人打耳光、剪頭髮，當時他聽得很生氣，後來女兒失蹤直到2年多前才知道她「死得很慘」。被告潘子鑑仍否認行凶，只坦承參與棄屍及焚屍。

另一被告陳諭詩日前已具狀表示，罹患疾病需離開看守所就醫，但高院認為，依醫院診斷證明，陳諭詩所罹疾病已接受手術治療，只需持續服藥及定期追蹤即可，裁定從6月24日起延長羈押2月；陳女5日在法庭上仍以血崩為由求交保，法官認為看守所已給予醫療。