一輛載滿砂石的砂石車，中午11點多左右行經台中台74線，往西屯區方向時，整輛車突然失控翻覆，大量砂石覆蓋路面，駕駛則受困車內，台中市消防局獲報後，立刻出動人車前往搶救，順利將駕駛救出，送醫後並無大礙，但車後斗清道出的大量砂石造成該路段交通阻塞，大量車流回堵，目前正全力排除中，警方也正調查肇事原因。