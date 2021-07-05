台中台74線砂石車翻覆土石蓋滿路面 駕駛受困獲救車流塞爆 13:122021/07/05 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中台74線砂石車翻覆，土石蓋滿路面車流塞爆。(翻攝公路總局即時路況) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一輛載滿砂石的砂石車，中午11點多左右行經台中台74線，往西屯區方向時，整輛車突然失控翻覆，大量砂石覆蓋路面，駕駛則受困車內，台中市消防局獲報後，立刻出動人車前往搶救，順利將駕駛救出，送醫後並無大礙，但車後斗清道出的大量砂石造成該路段交通阻塞，大量車流回堵，目前正全力排除中，警方也正調查肇事原因。 屏東大貨車直撞入民宅 掃翻多戶門前鐵門車輛 駕駛身亡 油箱見底隧道內拋錨 暖警合力推車排除交通壅塞 #台中 #砂石車翻覆 #台74線 #駕駛受困 #台中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 士林公車失控撞倒2路樹車頭貫穿 駕駛受困7人受傷 12:282021/07/02 社會 國道3龍井段大貨車連環撞 鋼樑插進車頭駕駛驚險躲過 08:212021/07/02 社會 市議員促成文小38打造滑步車專屬運動場 台中第一座正式滑步車競賽場 10:142021/07/05 寶島 屏東水罐車駕駛酒後連撞7間民宅 慘卡車內身亡 09:472021/07/02 社會 台東轎車失控飛越護欄撞路樹炸成火球 駕駛著火爬出2人成焦屍 08:342021/07/01 社會 避開平面紅綠燈 國8高架直入南科疏解車流 13:372021/07/01 生活 傳教士直播數消防車 以為自己能獲救 04:102021/07/02 焦點要聞 斗南外環道、台一丁線交岔口 嚴抓超速 04:102021/07/04 地方新聞 三寶方向燈一打秒切 被後車喇叭嚇到打滑旋轉1圈半「校正回歸」 13:112021/07/04 社會 斗南外環道與台一丁線交叉路口誕生 往來斗南更方便 14:342021/07/03 寶島 數位革命展現絕對魅力 VW Golf 8豪華配備陣容94.8萬起 14:542021/07/01 汽車情報-汽車新聞 社會熱門新聞 女廚工陳屍高雄85大樓日租套房 檢測結果出爐 - 社會 勸導住戶別群聚 豪宅社區總幹事慘遭連呼11巴掌腦震盪 - 社會 大媽揪小鮮肉「5萬弄到懷孕」當紓困 女開價：我男友20萬 - 社會 寧夏夜市「擠人照」引南北論戰 北部人：高雄瑞豐怎不去嘴 - 社會 人妻聽尪的話乖乖獨守眼鏡蛇30分鐘 網：我會先把尪打死 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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