台北市衛生局今公布2020年台北市十大死因統計結果，慢性疾病就佔了7項，每100人中約有64.5人死於慢性疾病，「癌症」更蟬聯北市十大死因之首49年；而15至24歲青少年首位死因是「自殺」、25歲以上成人首位死因則是癌症；十大癌症死因又以「肺癌」連續35年居首席，女性「乳癌」居次席。

衛生局統計，去年台北市民死亡人數為1萬7196人，比2019年減4.6％ （減828人），死亡率為每十萬人口655.4人，死亡者年齡中位數為80歲，比全國77歲為高；北市標準化死亡率是每十萬人口289.6人，低於全國標準化死亡率390.8人，是全國22縣市中除金門縣之外，標準化死亡率最低的縣市，若依性別觀察，北市死亡人數、死亡率與標準化死亡率都呈現男高於女，去年兩性死因前5名皆為惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病及糖尿病。

根據統計，去年十大主要死因死亡人數就占總死亡人數7成8，第一名是惡性腫瘤（占29.9％），其餘依序為心臟疾病（占16.3％）；肺炎（占9.1％）；腦血管疾病（占6.0％）；糖尿病（占4.3％）；腎炎、腎病症候群及腎病變（占2.9％）；慢性下呼吸道疾病（占2.7％）；高血壓性疾病（占2.4％）；事故傷害（占2.1％）；蓄意自我傷害（自殺）（占1.8％），若與2019年死因統計比較，高血壓性疾病上升2名至第8名，蓄意自我傷害（自殺）上升1名至第10名，至於事故傷害則退居1名至第9名。

衛生局指出，去年台北市民癌症死亡人數為5146人，平均每日約有14位市民死於癌症，死亡率為每十萬人口196.1人，死亡者平均年齡為72.4歲。台北市十大癌症死因以氣管、支氣管和肺癌居首，其次依序為女性乳癌；結腸、直腸和肛門癌；肝和肝內膽管癌；前列腺（攝護腺）癌；胰臟癌；胃癌；卵巢癌；口腔癌；非何杰金氏淋巴瘤。與上年相較，卵巢癌前進2名至第8名，口腔癌與非何杰金氏淋巴瘤分別退後1名，至第9名與第10名。十大癌症死因中，卵巢癌、前列腺（攝護腺）癌、女性乳癌標準化死亡率都比2019年增加。

衛生局表示，若依年齡層觀察，去年台北市15至24歲青少年死因前三名分別為自殺（占28.4％）、事故傷害（占25.7％）及惡性腫瘤（占9.5％）。25至44歲壯年則以惡性腫瘤（占28.2％）為首、心臟疾病（占14.5％）及自殺（占14.1％）次之，45至64歲中年仍以惡性腫瘤（占46.0％）居首、心臟疾病（占14.7％）及腦血管疾病（占5.3％）次之；65歲以上老年則以惡性腫瘤（占26.9％）、心臟疾病（占16.9％）及肺炎（占10.8％）分列前三名。

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