台北市信義新光三越A11傳出有專櫃人員確診，A11店店長昨（4日）並發出內部公告，今（5日）全館大消毒，明（6日）起再恢復營業，明（6日）及下周一（12日），營業時間調整為12:00至20:00。

新光三越A11店表示，除了進行大規模消毒作業外，也正與品牌了解確診員工相關足跡狀況，後續將配合政府防疫指令，落實相關防疫措施。

信義區新光三越A11「專櫃確診」 今緊急休館大消毒
虎林專案再增1確診 4138份PCR報告出爐 累計32人染疫
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