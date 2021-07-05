新光三越A11傳員工確診 全館大消毒 13:092021/07/05 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市信義新光三越A11傳出有專櫃人員確診，A11店店長昨（4日）並發出內部公告，今（5日）全館大消毒。（陳怡誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市信義新光三越A11傳出有專櫃人員確診，A11店店長昨（4日）並發出內部公告，今（5日）全館大消毒，明（6日）起再恢復營業，明（6日）及下周一（12日），營業時間調整為12:00至20:00。 新光三越A11店表示，除了進行大規模消毒作業外，也正與品牌了解確診員工相關足跡狀況，後續將配合政府防疫指令，落實相關防疫措施。 信義區新光三越A11「專櫃確診」 今緊急休館大消毒 虎林專案再增1確診 4138份PCR報告出爐 累計32人染疫 #11 #新光三越 #全館 #大消毒 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市府11時會勘中正區篩檢站 居民怕爆：看新聞才知道 09:462021/07/05 生活 福建連9天通報 台灣輸入再＋2 04:102021/07/05 焦點新聞 環南市場Line對話曝光 原訂休市7天變3天 黃珊珊回應了 12:462021/07/05 政治 首度＋0 學生累積確診人數為677位 12:332021/07/05 生活 Delta來勢洶洶 專家促疫苗混打 04:102021/07/05 焦點要聞 持解隔單復工 雇主刁難最高罰15萬 04:102021/07/05 焦點要聞 804添2確診 鄭文燦：清零才能營運 04:102021/07/05 地方新聞 直播》傳屏東Delta匡列者確診 陳時中最新說明 13:402021/07/05 生活 日增近3萬確診 英擬19日解封「學習與病毒共存」 11:362021/07/05 國際 闖禁區下場大不同 罰款差20倍 04:102021/07/05 焦點要聞 中正區國宅爆10多人確診 林昶佐遭連日砲轟後「主動」做這事 10:172021/07/05 生活 生活熱門新聞 北市每日傳染疫 確診數卻往下降？ 陳時中解釋了 - 生活 直播》712解封有望 本土增28例 添1死 - 生活 大陸現況他驚呆 上海同事見台灣還在管制 搖頭喊：加油吧 - 生活 直播》新北僅增5例 快篩隊進駐樹林執行「清零」最新說明 - 生活 準颱風烟花最快明白天海警 今晚起變天 這區雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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