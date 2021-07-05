台北市信義新光三越A11傳出有專櫃人員確診，A11店店長昨（4日）並發出內部公告，今（5日）全館大消毒，明（6日）起再恢復營業，明（6日）及下周一（12日），營業時間調整為12:00至20:00。

新光三越A11店表示，除了進行大規模消毒作業外，也正與品牌了解確診員工相關足跡狀況，後續將配合政府防疫指令，落實相關防疫措施。