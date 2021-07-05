文慧如在飯店完成隔離。（華研提供）

新加坡歌手文慧如，原定這個月在家鄉舉辦「Sing My Love」專場演出，不料當地疫情升溫只好延期，已長達一年半未和家人見面的文慧如，照原訂計畫返回新加坡，她昨（4日）結束為期14天的隔離生活，興奮直呼：「出關後第一件事就是要吃到媽媽煮的菜，抱抱我的外甥。」提到隔離14天的生活，文慧如分享除了彈唱翻唱影片、積極為新作品創作音樂，也和在台北的愛貓「小包」視訊一解思念之情。

文慧如一入住隔離飯店便馬上點了自己最喜歡的福建麵，身為吃貨的她不諱言：「這段時間最期待的就是每天的吃飯時間，因為我真的很愛新加坡美食。」如願大啖朝思暮想的家鄉菜之餘，她也藉規律的運動保持身材。文慧如原本期待可以趁隔離放鬆心情「宅度假」，卻不如預期：「開始隔離後幾天心情開始悶悶的，甚至不禁聯想到坐牢房的朋友有多痛苦，很開心自己終究是熬過來了。」

結束隔離後，媽媽以滿桌她喜愛的家常菜迎接她回家，文慧如感動地說：「家人知道我喜歡吃粽子，他們在端午節過後特地留下最後幾顆給我，自己都捨不得蒸來吃。」而自從外甥出生以來，只能透過訊息看到他的照片，如今總算見到「本人」後，文慧如更是難掩激動，「他似乎只認得海報上面的我，但能摸到他圓圓的臉頰就已經很開心了」。