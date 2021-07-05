周一原油價格下跌，布蘭特期油在連漲4天後回落，投資人和交易員正屏息靜待石油輸出國組織和其減產盟友OPEC+的關鍵協商結果。

OPEC+迄今仍無法就產量安排達成共識，若內部分歧無法獲得善了，可能促使這些世界主要產油國為了搶占地盤而大幅增加產量。

根據最新報價，目前美國期油下跌0.13%，報每桶75.06美元，稍早前跌0.4%，報74.86美元。該期油上周收漲1.5%，為連續第6周收高。

布蘭特期油目前跌0.11%，報76.09美元，稍早前跌0.5%，報75.77美元。該期油合約上周收跌1美分，為6周以來首度收黑。

OPEC+上周五表決通過，支持從2021年8月至12月每日增加約200萬桶原油產量，並將現在仍然存在的減產協議期限延長至2022年底，但阿拉伯聯合大公國提出反對，使該協議落空。

經濟解封帶動石油用戶需求升高，但在各國利益日益分化之際，該減產聯盟出現了自成軍以來罕見的分歧，而這正在影響OPEC+的政策。

沙烏地阿拉伯能源部長周日試圖扭轉阿拉伯聯合大公國的反對立場，並呼籲在周一再次召開會議時，以「妥協和理性」取得一致的共識。

在其他消息方面，在過去4周期間，美國能源業的石油和天然氣鑽井平台數量第3周增加。Baker Hughes Co上周五在其備受關注的報告中指出，在截至7月2日當周，美國的石油和天然氣鑽井平台數量增加5座，達到475座，創下2020年4月來新高記錄。這項數數據是美國原油未來產量的早期指標。