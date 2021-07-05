友訊(2332)今(5)日舉行股東會，會中通過現金減資、幅度約8%，現金減資每股退還股東0.8元，加上配發每股0.3元現金股利，股東每股可收1.1元，針對今年大環境有疫情以及美中關係的變數，友訊今年銷售策略鎖定「選擇」、「集中」，累積數量，降低成本，取得晶片供應，也會拓展線上電商及線下實體市場，另外，上半年出貨成長力道受到晶片短缺影響，季隨著供應鏈回穩跟新款AI路由器陸續上市，下半年成長可期。

友訊去年營收151.8億元、年衰退10.7%，全年毛利率31.45%，營業利益為8022.6萬元，全年轉虧為盈，受惠處分明泰持股等業外貢獻，歸屬母公司業主淨利12.4億元，也較2019年每股稅後淨損5.08元轉盈，全年每股稅後純益1.9元。

友訊董事長李中旺表示，去年受到新冠肺炎影響，印度、俄羅斯跟歐洲等實施封城，影響友訊各地代理商及系統整合廠商無法外出裝機，使得營收衰退，加上關鍵零組件缺貨及漲價挑戰，友訊強化供應鏈管理，並推出新產品，拓展市占率。

友訊為提升股東權益報酬率及調整資本結構，辦理現金減資退還股東股款，現金減資金額為5.21億元、減資比例約8%，減資後股本59.98億元，每股退還股東0.8元，加上今股東會也通過盈餘分配案，每股配發0.3元現金股利，合計股東每股可拿回1.1元現金。

展望2021年，友訊認為，全球高階智能型交換器受景氣停滯、企業資本支出保守等影響，成長日趨飽和，而企業虛擬伺服器、IT外包，加上企業用或公用無線網路布建需求，新興平價智慧型交換器跟網路供電案型(PoE)交換器大幅成長，整體來說中小企業交換器市場供需穩定成長，未來更將強攻智慧型交換器及雲端管理平台，聚焦整體解決方案。

受到新冠疫情、美中貿易戰以及5G商用化等因素影響，友訊認為，網通產業技術進入大幅變革，加上網通主晶片產能依然供應不足，友訊2021年銷售策略鎖定「選擇」、「集中」，累積數量，降低成本，取得晶片供應，而銷售商業群分為泛美、泛歐及泛亞，雖有不同銷售策略，但共通點則要拓展線上電商及線下實體市場，並積極開發企業市場，長期耕耘營運商關係。

無線路由器部分，友訊表示，市場競爭激烈，友訊積極靠通路及軟體加值，復興無線路由器市場，2020年受疫情影響，無線網通受惠於居家工作跟學習等宅經濟，帶來短期榮景，2021年受到網通何新晶片短缺影響上半年出貨成長力道，但隨著供應鏈回穩跟新款AI人工智慧路由器陸續上市，下半年成長可期。

寬頻網路產品，友訊認為，陸廠以低價競爭DSL市場，友訊策略則集中少數有競爭力品項，同時投入GPON光纖網路，未來要提升軟硬體客製附加價值，擴大電信專案投標，看好疫情提升寬頻接入需求，可望推升成長。

友訊也鎖定行動寬頻產品，友訊表示，已經推出Sub-6G的5G室內路由器及5G型動分享器，歐洲市場放量出貨，未來將推出5G戶外型路由器、毫米波路由器、5G小型基地台及5G垂直專網解決方案。

另外，友訊股東會也補選一席獨立董事，由擔任蜜望實、榮剛、精鋼獨立董事的朱俊雄擔任。