台股創高 多頭行情延續 持續偏多操作 13:172021/07/05 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美股四大指數維持強勁走勢，帶動全球股市信心，且台灣疫情明顯降溫，7月12日解封有望，加上時序進入傳產及電子產業旺季，緊接而來的股東會、法說會陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期，台股5日最高達17935.71點，再創高點。 統一投顧董事長黎方國表示，台股技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。 台微體10／8下市 森投資以每股100元對價換股 《集中市場》外資轉買、電壓增強 寫雙高 #台股 #供應鏈 #解封 #創高 #多頭行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股七月天 專家齊看好攻堅萬八 04:102021/07/05 財經要聞 台股開盤衝17876點新高 漲逾160點 09:072021/07/05 財經 《生醫股》進軍歐美市場資金需求龐大 台微體擬私有化將下市 17:232021/07/05 財經 美股四大指數齊漲 台股早盤衝新高 09:202021/07/05 財經 《金融股》京城銀H1獲利倍增 每股賺3.87元創同期高 08:022021/07/05 財經 A股早盤寬幅震盪 創指午漲0.29％ 鋰電池概念掀漲停潮 12:322021/07/05 財經 群益證券看好塑化原物料、PCB等四類股 09:102021/07/05 財經 康和投顧預期本周指數區間17500～17900點 09:092021/07/05 財經 《鋼鐵股》東和鋼鐵Q2獲利看增、全年拚高 外資回頭挺 13:252021/07/05 財經 搶息大作戰 0056規模衝破800億元 21:242021/07/05 財經 《航運股》慧洋-KY6月營收創高、H1稅前EPS3.3元 樂觀H2運價向上 15:582021/07/05 財經 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 通膨壓力炸鍋 經濟學家爆驚人苦果 - 財經 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 被台積電撐大！台股逼近萬八還不崩 謝金河吐5字答案 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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