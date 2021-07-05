美股四大指數維持強勁走勢，帶動全球股市信心，且台灣疫情明顯降溫，7月12日解封有望，加上時序進入傳產及電子產業旺季，緊接而來的股東會、法說會陸續登場，可望釋出正面訊息，利多行情可期，台股5日最高達17935.71點，再創高點。

統一投顧董事長黎方國表示，台股技術面呈現多頭排列，預期台股維持強勢，建議擇優選股，偏多布局，以報價概念股、高殖利率概念股及業績題材股為主，如IC載板、Server供應鏈、APPLE供應鏈、航運、紡織及金融等族群。