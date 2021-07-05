搶宅食商機，台北福華大飯店即日起推出每日限量外帶「龍蝦三重奏」料理，自取享優惠只要1199元，館內粵菜廳主廚團隊規劃選用重達500克的新鮮波士頓龍蝦，將整隻龍蝦以三種不方式料理出「泰式咖哩龍蝦鉗」、「奶油龍蝦烏龍麵」與「龍蝦味噌湯」，每日限量特惠，需兩日前線上商城預訂泰式咖哩龍蝦鉗、網購自取價1199元，另有「蒜蒸波士頓龍蝦」 網購自取價499元。

台北福華飯店這次有三款龍蝦料理，主廚以泰式、西式和日式手法烹調，重新詮釋新鮮龍蝦的鮮味香氣及口感，包括有「泰式咖哩龍蝦鉗」先將龍蝦鉗蒸熟去殼後，使用多達20種泰國香料做成的瑪莎蔓咖哩醬汁，將這道料理的主角鹹鴨蛋黃加入搭配後，咖哩和鹹蛋黃都是風味頗重的食材，特有鹹香味也瞬間增加咖哩香氣，沾上咖哩醬汁的哈司麵包沒想到意外的融合，意外迸出新滋味。

「波士頓牛油佐烏龍麵」龍蝦身體切半，撒少許蒜末、米酒，放入蒸鍋7分鐘，蒸出的湯汁濾出備用。烏龍麵燙過放盤，把牛油加雞精、鹽調味後在鍋裡小火煨好，再放入龍蝦焗熟，烏龍麵舖底裝盤，燙炒後的西蘭花、彩椒圍邊盤飾。「龍蝦味噌湯」鍋滾水煮後熄火倒入柴魚片，悶泡後瀝出，味噌先以水拌勻後，再入鍋才會散勻，然後放入洗乾淨的龍蝦頭，洋蔥、白蘿蔔切片並倒入清酒，開火煮10分鐘後放入中華豆腐，最後放海帶芽及蔥花提味，小火熬煮成奢華的龍蝦味噌湯，可嚐到蝦膏的原味，增添清甜口感。

另外，「蒜蒸波士頓龍蝦」使用半隻的新鮮波士頓龍蝦，淋上入混合均勻的蒜泥和米酒，蒸約6分鐘至龍蝦熟，取出後淋上醬油撒上蔥花，簡單的烹調手法料理調味，更襯托出龍蝦肉的Q彈富嚼勁，鮮甜味美絕對超享受。好康的是線上訂餐自取皆享88折優惠，滿1500元大安區免運費，滿2000元則台北市區3公里內免運費，即日起至7/12日於台北福華大飯店官網線上商城累計餐飲消費滿10000元，即可憑滿額發票兌換台北福華雙人高級客房住宿券一張。無非就是要滿足大眾需求，讓大家防疫期間也可以精打細算省荷包。

每日限量特惠-波士頓活龍蝦料理(餐點為預約制，需兩日前線上商城預訂)龍蝦三重奏 預訂專線：(02)2326-7412台北福華大飯店訂席中心泰式咖哩龍蝦鉗、奶油龍蝦烏龍麵、龍蝦味噌湯 網購自取價1199元（88折優惠）蒜蒸波士頓龍蝦 網購自取價499元