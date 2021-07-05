Readmoo讀墨電子書公布2021上半年百大暢銷榜，漫畫最受歡迎，共32本進榜，其次是文學小說、商業理財，分別有24本、19本進榜；暢銷榜前三名首度全由商業理財書霸榜，依序是《致富心態》、《原子習慣》、《灰階思考》。

5月中發布防疫三級警戒，電子書閱讀時間與銷售一度雙雙滑落，隨著居家防疫成為新常態，閱讀與購書行為也逐漸回溫，今年上半年整體閱讀時間突破6700萬分鐘，銷售額較去年同期成長60％。

延續第一季銷售熱度，漫畫與文學小說在上半年百大暢銷榜拿下近六成席次，包括在動畫播映助攻下，《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》系列漫畫表現亮眼，《天橋上的魔術師》、《后翼棄兵》則靠著影集熱播，拉抬書籍銷售。

此外，商管理財書仍穩定佔據讀者閱讀光譜，隨著股市話題，《投資最重要的事》、《跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機》、《社畜的財務自由計畫》、《富爸爸，窮爸爸 (二十週年紀念版)》等書，從第一季熱銷到第二季。

另一值得觀察的是Podcast冠軍節目〈股癌〉相關推薦書大規模入榜，他的著作《灰階思考》4月出版，銷售一季便拿下上半年暢銷榜第三名，推薦的書籍《真確》、 《人類大歷史》、《反智》、 《槍炮、病菌與鋼鐵》、《窮查理的普通常識》、《零規則》、《莫斯科紳士》等書，也前進百大暢銷榜。

若從出版社角度觀察，東立靠著《鬼滅之刃》系列、《進擊的巨人》系列共 32 本入榜，成為入榜書籍最多、銷售本數最高的出版社。天下文化則藉由《快思慢想》、《人類大歷史》、《為什麼要睡覺？》等多本經典長銷書與商管新書《雜訊》、《灰階思考》，共10本書入榜，獲得暢銷出版社第二名；商業周刊及高寶各有4本書籍入榜，並列第三。