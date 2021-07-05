上市公司112上半年應設置公司治理主管 13:142021/07/05 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所為配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，已完成相關法規修正，要求全體上市公司應於112年6月30日前，完成設置公司治理主管。 證交所表示，日前完成修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第20條，並自即日起實施，主要目的為擴大強制設置公司治理主管範圍，爰依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃修訂旨揭要點，要求實收資本額未達20億元非屬金融保險業之上市公司，應於112年6月30日前設置公司治理主管。 深耕屏東 台灣自來水公司屏東區管理處正式成立 全球最低稅負制 預計2023年實施 #治理主管 #證交所 #公司治理 #永續發展 #藍圖 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基準恐失真 期貨績優生陷高分中箭窘境 09:012021/07/05 財經 中國網路安全審查之火燒向「貨運版滴滴」 美股上市公司滿幫中招 11:302021/07/05 財經 再施壓 緬甸軍政府禁電信業外籍主管離境 16:442021/07/05 國際 特定未上市櫃公司股權交易案 將適用房地合一稅2.0 15:222021/07/05 財經 美國之音分析報導》中國公司不怕美國監管，上市圈錢才是王道（傑西） 09:152021/07/05 海納百川 旺報社評》民心向背決定體制優劣 18:412021/07/05 旺報社評 美國IPO大爆發 華爾街狂撈6.5億美元 19:342021/07/05 財經 《航運股》慧洋-KY6月營收創高、H1稅前EPS3.3元 樂觀H2運價向上 15:582021/07/05 財經 《電子零件》聯德控股上半年EPS力拚7元 快篩晶片產品將問世 13:422021/07/05 財經 TSE：東芝缺乏透明度是一大問題 12:552021/07/05 財經 傳1000美軍將續留阿富汗 塔利班嗆聲 15:402021/07/05 國際 財經熱門新聞 這家公司超車聯發科10倍 謝金河大驚：差點不認得 - 財經 通膨壓力炸鍋 經濟學家爆驚人苦果 - 財經 4千萬難留！中芯20年核心技術老臣閃辭 曾參與FinFET研發 - 財經 被台積電撐大！台股逼近萬八還不崩 謝金河吐5字答案 - 財經 大咖炒完鋼鐵、航運後 下一波多頭爆點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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