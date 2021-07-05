證交所為配合「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃，已完成相關法規修正，要求全體上市公司應於112年6月30日前，完成設置公司治理主管。

證交所表示，日前完成修正「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」第20條，並自即日起實施，主要目的為擴大強制設置公司治理主管範圍，爰依「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃修訂旨揭要點，要求實收資本額未達20億元非屬金融保險業之上市公司，應於112年6月30日前設置公司治理主管。

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